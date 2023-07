Um flagra registrado pela Tribuna no começo da tarde desta quarta-feira (26) mostra uma situação preocupante que gerou, além do risco de atropelamento, a possibilidade de acidente grave no Contorno Norte, a PR-418. Um homem andava sem destino no meio da pista, entre carros e caminhões, desafiando o trânsito caótico no trecho. Por causa da necessidade dos motoristas pararem bruscamente, uma colisão leve foi registrada no trecho. Veja imagens e vídeo abaixo!

+Viu essa? Carro popular apreendido no Paraná recebe lance de R$ 27 milhões em leilão

Muitos motoristas que presenciavam a cena reduziam a velocidade e buzinavam para o homem, que andava completamente sem medo entre os veículos, desafiando a própria sorte e levando risco a todos que por ali passavam. Dois carros colidiram depois que um deles reduziu a velocidade por causa do risco da situação. nada grave, os motoristas seguiram viagem logo em seguida.

O homem, não identificado, circulava pelo meio do Contorno Norte perto da Estrada Ângelo Pianaro, na região da Vila Três Pinheiros, no bairro Butiatuvinha, em Curitiba.

O flagra feito pelo repórter fotográfico Átila Alberti, da Tribuna do Paraná, mostra o risco em que o homem se colocou e o perigo de acidente gerado por causa da atitude dele. Em determinado momento da “aventura” do homem, um caminhoneiro desembarcou para tentar orientar o homem sobre os perigos de estar caminhando no meio do Contorno Norte.

Após circular no meio da pista, o homem saiu da rodovia e sentou-se em uma cadeira de um trailer de salgados na marginal do Contorno Norte. Felizmente nada de mais grave ocorreu.

A reportagem da Tribuna tentou acionar a Polícia Rodoviária Estadual, responsável pela PR-418, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Você já viu essas??

Camuflado?? Mudança brutal de temperatura em Curitiba: vem onda forte de calor Novidades! Obra em trecho empaca viagem na BR-376 avança; Vai resolver?? Role de bici Quanto custa o novo sistema de bicicleta compartilhada em Curitiba?