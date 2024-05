A Balaroti, rede de lojas de materiais de construção, inaugurou na terça-feira (21) mais uma unidade no Paraná. Instalada em Toledo, a 36ª loja do grupo – a primeira no município -, oferecerá para os consumidores um home center completo, com produtos para a construção, reformas e decoração, reunindo grandes marcas.

De acordo com Fernando Beker, Gerente de Marketing do Grupo Balaroti, Toledo é um marco importante no avanço do grupo pelo Oeste paranaense. “O município já estava nos planos de expansão da empresa e estávamos ansiosos para anunciar a nossa chegada na cidade, especialmente em uma de suas principais avenidas, que é um ponto estratégico para os negócios. Com a nova loja, a expectativa é contribuir para o desenvolvimento da economia local, gerando novos empregos e, acima de tudo, oferecendo toda a variedade de produtos com o selo de qualidade Balaroti”, ressalta.

Com cerca de 3.200 metros quadrados, a unidade traz para o munícipio toda a potência e praticidade de um home center, permitindo que os consumidores encontrem, em um único local, um mix completo de produtos, que inclui todos desde os materiais básicos de construção até itens hidráulicos, elétricos, de iluminação, ferramentas, revestimentos, além de uma variedade de mobiliários e objetos decorativos.

Segundo Beker, a nova unidade também contará com um showroom completo de iluminação técnica, sendo um diferencial que amplia ainda mais a variedade de produtos. “Nossos esforços estão voltados a proporcionar a melhor experiência de consumo em nossas lojas, trazendo inovações e oferecendo produtos premium das marcas mais conceituadas do mercado”, ressalta.

Na esteira da expansão do grupo, a Balaroti Toledo é a 3ª loja a ser inaugurada pela empresa somente neste ano. Anteriormente, Londrina e Joinville também receberam novas unidades em janeiro e março, respectivamente.

