O ano começou conturbado para comerciantes do centro de Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Com relatos que indicam frequente falta de luz no local, os comércios estão perdendo mercadorias e clientes.

Proprietário da Panificadora Monaliza há mais de 30 anos, Gilson Ferreira conta que em 40 dias a luz já acabou em quatro ocasiões. De acordo com ele, a última vez que o problema aconteceu foi na quinta-feira (18), quando a energia caiu por volta das 17 horas e só retornou às 11 horas de sexta-feira (19).

“O maior problema é o descaso da Copel. Além de perder a mercadoria, eu já estou com o quarto freezer de sorvete que derrete totalmente, eles não dão atenção nenhuma pra gente. Veja só esse último caso que ocorreu na quinta-feira. Sem vento, simplesmente esboçou uma chuva e arrebentou um cabo de alta tensão na nossa esquina”, reclama o comerciante.

De acordo com ele, toda vez que entra em contato com a Copel recebe a mesma resposta, na qual a empresa alega que está trabalhando para resolver o problema o mais rápido possível. Mas na prática, os locais ficam cerca de 15 horas sem luz e os gastos só aumentam.

Ferreira afirma que por conta do problema recorrente já sofreu um prejuízo de aproximadamente R$ 30 mil. “Eu tenho uma logística de produção muito grande. Imagina um sonho de nata, um bolo de nata ficar praticamente 12, 15 horas sem energia? Isso vai tudo para o lixo”.

Além de precisar jogar grande parte da mercadoria fora, ele ainda sofre com o agravante de não conseguir atender a clientela. “Eu deixo de atender o meu cliente fiel e ele vai procurar outro recurso. Então é um ciclo muito grande de prejuízo: deixo de atender o cliente, perco mercadoria, a coisa é realmente bem complicada”, diz.

“Eu tenho uma panificadora há 30 anos na cidade, atendo os restaurantes, as empresas, tenho uma clientela fixa que vem tomar café cedo. Então imagine, eu fico totalmente à deriva porque dependo 100% da luz”, acrescenta.

Cansado de passar pela mesma situação, Ferreira resolveu colocar uma placa na frente da panificadora para manter as pessoas informadas sobre a falta de luz. “Fui eu mesmo que coloquei, porque a gente precisa dar uma satisfação para o cliente. Eu abro minha panificadora faz 30 anos, às 7 horas da manhã. Então o cliente está acostumado. Passou das sete, ele vai pensar o que aconteceu. Eu já recebi mensagem perguntando o motivo da padaria estar fechada. Então a placa diz: sem luz não tem como trabalhar”, desabafa.

Proprietário revela que já perdeu 120 kg de carne devido à falta de luz na RMC

Proprietário de um mercado no centro de Quatro Barras, Delvair Bonasin confirma o problema da falta de luz. Ele comenta que ainda não conseguiu calcular todo o prejuízo, mas que já perdeu R$ 5 mil somando as últimas duas quedas de energia.

“A gente perde bastante venda. Na penúltima queda eu perdi uns 120 kg de carne, só isso dá um prejuízo de quase R$ 2 mil. Já queimou o motor do balcão também”, diz.

Como a situação está frequente, Bonasin relata que tenta criar medidas de prevenção para não perder todos os produtos quando a luz acaba. “Um transtorno grande. Eu tenho um açougue que é o meu forte, eu não consigo pegar carne, moer carne, essas coisas”.

Sem ver o problema ser resolvido, ele revela que comerciantes estão procurando advogados para tentar ter o prejuízo ressarcido.

O que diz a Copel

Por meio de nota, a Copel informou que durante o mês de janeiro registrou mais casos de desligamentos em Quatro Barras e também, em Campina Grande do Sul, na RMC, principalmente por conta dos temporais. A companhia também alegou que realiza manutenções periódicas. Confira nota na íntegra:

“Em relação às reclamações de falta de energia na região de Campina Grande do Sul e Quatro Barras, a Copel informa que registrou maior incidência de desligamentos no início de janeiro. Grande parte deles foi causada por temporais. As equipes da companhia também precisaram fazer reparos na rede para restabelecer o fornecimento de energia interrompido por um acidente em que um caminhão arrebentou cabos na área central de Quatro Barras. Em relação a parte dos desligamentos registrados em Campina Grande do Sul, a Copel está fazendo inspeções na rede para identificar a causa, e realizar manutenção preventiva e outras melhorias, caso necessário.

A companhia esclarece, também, que em algumas situações ocorreram “piscadas” na rede – desligamentos muito breves. Eles ocorrem porque, em caso de um desligamento, há equipamentos na rede conhecidos como religadores automáticos que tentam restabelecer o fornecimento de energia. Quando ocorrem apenas as piscadas, isso significa que o equipamento atuou corretamente e evitou um desligamento prolongado, que exigiria o envio de uma equipe.

A companhia ressalta, ainda, que periodicamente realiza manutenções preventivas da rede, com poda, roçada e substituição de equipamentos avariados.“

