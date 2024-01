Nesta segunda-feira (22), a Polícia Militar do Paraná, por meio da equipe do Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (RONE), realizou uma ação bem-sucedida, após receber informações de inteligência sobre a localização de uma bicicleta furtada no dia 15 deste mês.

A partir de uma pesquisa realizada em um aplicativo, a localização da bicicleta foi apontada no bairro Capela Velha, em Araucária. Os policiais militares, ao chegarem no endereço, depararam-se com um cenário peculiar. Por um corredor lateral, visualizaram várias bicicletas armazenadas em uma edícula nos fundos de uma residência. Junto destas bicicletas estavam “pés” de maconha.

Diante da constatação da ilicitude, a equipe policial aproximou-se da porta do sobrado, onde não havia portões nem muros. Ao tentar estabelecer contato com os moradores, foram ouvidos barulhos vindos dos fundos da casa. Imediatamente, a equipe acessou o corredor e, ao chegar nos fundos do local, testemunharam um indivíduo em fuga, em direção a uma área de mata.

Apesar dos esforços da equipe policial, o suspeito não foi localizado. Com o apoio de outras equipes policiais, uma busca minuciosa foi realizada na residência. No interior do imóvel, foi encontrada uma caixa de munições contendo 50 munições no calibre .357 e a quantia de $1.095,00 dólares. Além disso, foram descobertas 10 pés de maconha no quintal, além de uma embalagem com sementes da mesma substância.

Todas as bicicletas foram identificadas pelo empresário de 34 anos, que teve seu estabelecimento furtado dias atrás. O material apreendido, incluindo documentos, foram encaminhados à Delegacia de Araucária. A ocorrência foi apresentada à autoridade policial para as medidas cabíveis.

