A corrida Nissei Run, no próximo domingo (04), vai provocar a alteração de itinerário de 22 linhas de ônibus. A corrida passará pelos bairros Portão e Água Verde, com largada programada para as 6h30, na Praça Afonso Botelho, em frente ao estádio do Athletico Paranaense.

Com os bloqueios de trânsito, terão alteração as seguintes linhas: 010 Interbairros I (horário); 011 Interbairros I (anti-horário); 050 Interbairros V; 160- Jd. Mercês-Guanabara; 210-Cic-Cabral; 506-Bairro Novo; 560—Alferes Poli; 661- Lindoia; 662-Dom Ático; 663-V.Cubas; 665- V.Rex; 670- São Jorge; 673-Formosa; 674-Nsa.Sra da Luz; 702-Caiuá-Cachoeira; 706-Caiuá-Faz-Centro; 760-Sta Quitéria; 761-V.Isabel; 762-V.Rosinha; 777-V.Velha; 778-Cotolengo; 863-Água Verde.

Os desvios de cada linha podem ser conferidos AQUI.

A Urbanização de Curitiba (Urbs), que gerencia o transporte coletivo na cidade, vai acompanhar a operação por meio da fiscalização.

Por conta da corrida, serão bloqueadas as ruas Almirante Gonçalves, Antônio Celli, Baltazar Carrasco dos Reis, Madre Maria dos Anjos, José Cadilhe, Augusto de Mari e parte da Chile.

Já as ruas Nunes Machado, Lamenha Lins, Brasílio Itiberê, Alcebíades Plaisant, parte da Chile e as avenidas Getúlio Vargas, Água Verde, Guilherme Pugsley e Presidente Kennedy terão o trânsito compartilhado, com veículos circulando pelo lado esquerdo.

