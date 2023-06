Prefeitura de Curitiba vai distribuir mudas de árvores com folhas coloridas

Para marcar e celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, a Prefeitura de Curitiba vai distribuir nesta segunda (05) e terça-feira (06) dez mil mudas de árvores para a população. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, faz parte da programação do mês de junho para conscientizar a população sobre os cuidados ambientais.

Entre as espécies disponíveis estarão os ipês, em suas diversas cores, e frutíferas nativas como cereja, jabuticaba e pitanga. Segundo o responsável pelo Horto da Barreirinha, Roberto Salgueiro, outras duas espécies de árvores também serão distribuídas neste mês, pelo seu aspecto ornamental.

“São elas o liquidâmbar, que confere um visual com ‘ares alpinos’ e uma beleza exuberante com suas folhas outonais, em cores que variam entre verde claro, amarelo, laranja e vermelho; e a cerejeira do Japão, também conhecida como sakurá, que vem para colorir de rosa a paisagem entre o finalzinho do outono e o início do inverno”, explicou Salgueiro.

Cronograma

A distribuição das árvores será feita na segunda (05) e na terça-feira (06), nas dez administrações regionais da cidade. A ação também faz parte do desafio 100 Mil Árvores para Curitiba.

Cada regional vai receber mil mudas de árvores para distribuição. As regionais Portão, CIC, Tatuquara, Cajuru, Boa Vista e Pinheirinho vão abrir a programação de distribuição das mudas, na segunda-feira (5/6), a partir das 9h.

Na terça-feira (06), a Secretaria Municipal do Meio Ambiente vai fazer a distribuição nas regionais Boqueirão, Santa Felicidade, Matriz e Bairro Novo. A distribuição, em cada um dos locais, acontece até o fim dos estoques.

Desafio 100 Mil Árvores

O Desafio 100 Mil Árvores para Curitiba foi lançado pelo prefeito Rafael Greca na primavera de 2019 e duraria apenas um ano. Com o sucesso e o engajamento da população, o projeto passou a ser renovado anualmente e, hoje, a cidade já contabiliza 353 mil plantios, de acordo com o “arvorômetro”.

A infraestrutura verde da cidade traz diversos benefícios, como o equilíbrio térmico e o sequestro de gases do efeito estufa da atmosfera, lembra o diretor do Departamento de Arborização e Produção Vegetal, José Roberto Roloff.

“Por isso, nossa política de ampliação dos plantios é grande aliada nas ações para mitigação e resiliência frente às mudanças climáticas. As árvores ainda promovem sombra e servem de abrigo à fauna silvestre”, reforçou.

Posso plantar em qualquer lugar?

Para o plantio em áreas privadas da cidade, não há restrição, mas em via pública, além de autorização, é preciso seguir algumas regras. “É preciso respeitar as normas de urbanização da cidade”, explica o responsável pelo Horto Municipal da Barreirinha, Roberto Salgueiro.

O plantio das árvores deve levar em conta questões como a existência de fiação elétrica, largura das calçadas e outras características. Essas questões serão avaliadas no momento do preenchimento do cadastro para retirada, para que seja possível indicar a melhor muda para os objetivos do cidadão.

Onde buscar a sua muda

SEGUNDA-FEIRA (5/6)

PORTÃO – Rua Carlos Klemtz, 1.700 (a partir das 8h30)

CIC – Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460 (a partir das 8h30)

TATUQUARA – Rua Olivardo Konoroski Bueno (a partir das 8h30)

CAJURU – Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150 (a partir das 8h30)

BOA VISTA – Avenida Paraná, 3.600 (a partir das 14h)

PINHEIRINHO – Avenida Winston Churchill, 2.033 (a partir das 14h)

TERÇA-FEIRA (6/6)

BOQUEIRÃO – Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430 (a partir das 8h30)

SANTA FELICIDADE – Rua Santa Bertila Boscardin, 213 (a partir das 8h30)

MATRIZ – Praça Rui Barbosa, 101 (a partir das 8h30)

BAIRRO NOVO – Rua Tijucas do Sul, 1.700 (a partir das 8h30)

