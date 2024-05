Chefes de cozinha, proprietários de restaurantes e bares participaram de uma reunião sobre gastronomia paranaense no Sebrae-PR, na tarde desta segunda-feira (27). O objetivo era conhecer e provar opções de preparos com três produtos específicos: mel de Ortigueira (que já tem Indicação Geográfica – IG), mel e cracóvia de Prudentópolis (ambos têm a IG depositada o INPI).

Para mostrar a versatilidade dos itens e estimular que mais restaurantes curitibanos incluam entre seus ingredientes artigos regionais, foram preparados pratos como penne com ragu de cracovia, sanduíche de cracóvia, picles e crem, queijos premiados paranaenses com méis especiais.

Também foi feita uma degustação às cegas com quatro opções de mel, para que os presentes pudessem avaliar e apreciar as diferenças entre eles. O encontro, exclusivo para convidados, foi organizado pela Curitiba Honesta e pela consultoria RealizeHub, com apoio do Sebrae-PR.

“É fundamental que nossos restaurantes apresentem cada vez mais a cultura paranaense em sua gastronomia. Isso aumenta o interesse dos turistas em conhecer nossos pratos e, ao mesmo tempo, confere a sensação de orgulho e pertencimento ao público local”, explica Sérgio Medeiros, diretor da plataforma de gastronomia Curitiba Honesta. Medeiros é, há dez anos, organizador de eventos que valorizam a gastronomia curitibana, como o Festival da Carne de Onça e o Festival do Pão com Bolinho, entre outros.

Indicação Geográfica

O selo de Indicação Geográfica (IG) é conferido a produtos ou serviços que são característicos do seu local de origem. Isso lhes atribui reputação, valor intrínseco e identidade própria, além de os distinguir em relação aos seus similares no mercado. O Paraná tem diversas Indicações Geográficas e muitos produtos em vias de obtê-la. Confira as que foram apresentadas no evento desta segunda-feira:

O movimento Amigos da Onça, de Curitiba, já depositou o processo de reconhecimento de Indicação geográfica para a Carne de Onça, a famosa iguaria curitibana.

Mel de Ortigueira – Já possui Indicação Geográfica. O Mel de Ortigueira apresenta características específicas e diferenciadas, qualidade comprovada e atributos como a coloração clara e o sabor suave. É produzido com protocolos de manejo e boas práticas apícolas para garantir a segurança e qualidade. O mel monofloral é feito do néctar das principais floradas, como: capixingui, eucalipto, assa-peixe, canelas, maria-mole, gurucaia, aroeira, vassourinha, gabiroba e angico. O mel silvestre, ou polifloral, é a mistura de vários néctares, com as abelhas tendo acesso a uma variedade de flores da região de Ortigueira.

Mel de Prudentópolis – O registro de Indicação Geográfica já foi depositado no INPI. O mel de Prudentópolis traz dois produtos: o mel de APis (abelha africanizada com ferrão) e o mel de ASF (abelhas nativas sem ferrão) Mandaçaia, Jataí dentre outras espécies nativas deste bioma. As cores dos méis são variáveis: de quase incolor até âmbar escuro, conforme a florada disponível na época da colheita. O mel das ASF tem concentração maior de umidade em relação ao mel de APis.

Os méis provêm de floradas nativas da região rica em rios e córregos com suas matas ciliares preservadas e composta por inúmeras plantas floríferas. Os produtores são na maior parte descendentes de ucranianos trazendo consigo e mantendo a tradição de produtores de mel.

Cracóvia de Prudentópolis – Já foi depositado no INPI o pedido de Indicação Geográfica. A Cracóvia de Prudentópolis é um embutido artesanal típico da cidade, sendo produzido desde a década de 1960 a partir de cortes nobres da carne suína. Seu sabor é diferenciado e marcante, equilibrado por temperos, especiarias e defumação natural. A carne utilizada em seu preparo se baseia no pernil suíno com 0% de gordura e é cuidadosamente tratada para garantir sua textura e maciez características.

Ainda, a Cracóvia passa por um processo de defumação natural à lenha, que leva de cinco a seis horas. Os temperos adicionados à Cracóvia de Prudentópolis são sal, alho e pimentas, mas a iguaria ainda pode receber especiarias como cravo, canela e noz moscada, de forma que sua receita acaba refletindo o toque pessoal de cada produtor.

