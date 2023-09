Estrada da Graciosa terá bloqueio total por dois dias; veja quando!

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informou que a Estrada da Graciosa (PR-410) será totalmente bloqueada para o tráfego de veículos, começando às 06h do dia 18, até as 23h do dia 20, na semana que vem. O tráfego será liberado na quinta-feira (21).

A medida é necessária para reconstrução do pavimento no km 7, trecho que passa por obras emergenciais após ser atingido por escorregamento de terra no talude abaixo da pista, com o dano comprometendo o muro de contenção e provocando uma rachadura longitudinal de dezenas de metros na rodovia.

Nos últimos meses foram realizados serviços de estabilização do talude com injeção de nata de concreto (jet grouting), recomposição do talude de corte e a recuperação e reforço do muro de contenção. Os serviços estão praticamente finalizados na parte superior do talude, permitindo agora restaurar a pista e melhorar a trafegabilidade da Graciosa neste trecho.

Durante as obras, uma das pistas foi demolida para permitir o acesso ao talude, local que já está recebendo os primeiros serviços de recomposição da base do pavimento, com lançamento e compactação de rachão. Essa etapa será seguida por camada de brita graduada simples e finalmente a camada asfáltica, de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

A outra pista, que permaneceu recebendo todo o tráfego de veículos durante as obras, também será demolida para receber melhorias na base e uma nova camada asfáltica, garantindo que todo o segmento tenha um pavimento em ótimas condições.

O tráfego de veículos será liberado no dia 21, ficando em duas pistas no km 7. Os serviços no local permanecem somente na parte inferior do talude, sem interferir na pista, exceto em situações pontuais para deslocamento de material ou equipamentos.

Liberados

Com isso serão dois pontos de obras com tráfego liberado na Estrada da Graciosa. No km 8, onde o dano foi no talude acima da rodovia, veículos já circulam em ambas pistas, com os últimos serviços de instalação de tela de contenção previstos não necessitando de bloqueio da pista.

A previsão é de liberar também o km 12, com dano semelhante ao km 8, ainda este mês, garantindo a retomada total do tráfego de veículos em três dos seis pontos em obras.

As obras devem se estender por mais tempo somente no km 11, atingindo por escorregamentos de terra mais recentemente, quando a obra emergencial já estava em andamento. Um dos pontos está no km 11+600, onde estão sendo instalados grampos no talude acima da rodovia, devendo ser finalizados ainda o reaterro, recomposição de pista, instalação de tela metálica e dispositivos de drenagem.

No km 11+200 o dano é mais extenso, devido a dois escorregamentos de terra paralelos no talude abaixo da pista, ocorridos em momentos diferentes. Os trabalhos estão em andamento para recomposição dos taludes, devendo ser executada ainda instalação de tela metálica e implantados dispositivos de drenagem. O objetivo é avançar nas melhorias mais próximas da pista, visando a retomada total do tráfego de veículos na Estrada da Graciosa antes da alta temporada.

