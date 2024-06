BMW inicia vendas dos modelos produzidos em Manaus

Foi dada a largada para as vendas das novas motocicletas da linha F da BMW Motorrad no Brasil. Os modelos F 800 GS, F 900 GS e F 900 GS Adventure já estão sendo produzidos na planta em Manaus desde o último dia 29 de maio e, estarão disponíveis nas concessionárias da marca a partir do dia 18 de julho. Ainda mais sofisticadas, as motocicletas ampliam significativamente a gama de produtos da BMW Motorrad no país.

Em comum, as três compartilham o mesmo motor. Trata-se de um motor de 2 cilindros em linha, com 895 cm³ de cilindrada, 42 cm³ a mais que o modelo anterior. Ele proporciona um desempenho ainda mais aprimorado para os modelos.

Na BMW F 800 GS o propulsor rende 87 cv de potência e 91 Nm de torque. Já nas BMW F 900 GS e F 900 GS Adventure, temos 90 cv a 6.750 rpm e 93 Nm a 6.750 rpm. Os três modelos são equipados com câmbio de seis marchas e corrente M-Endurance. Além de um aumento significativo na potência máxima de 10 cv cada, os novos motores também são caracterizados por uma curva de torque muito mais linear.

“Estamos orgulhosos por contribuir com a inovação e o crescimento do setor de motocicletas no país através da nossa produção em Manaus. Esses novos modelos chegam para deixar o lineup da BMW Motorrad Brasil ainda mais completo e desejado”, explica Alex Donatti, diretor da fábrica do BMW Group em Manaus, única fora da Alemanha a produzir motos da marca de forma exclusiva.

F 800 GS

Disponível em três versões (GS, GS Plus e GS Plus Triple Black com kit baixo), a nova BMW F 800 GS vem de série com alarme antifurto, iluminação inteiramente de LED, ajuste do pedal de câmbio, manoplas aquecidas, painel de TFT e conectividade com o BMW Motorrad Connected, sistema de partida Keyless, protetor de mãos, suporte para malas laterais e três anos de garantia. Além disso, as versões Plus vêm equipadas com suporte para Top Case, controle de velocidade de cruzeiro, cavalete central e preparação para dispositivos de navegação, de acordo com a versão escolhida.

F 900 GS

A nova BMW F 900 GS chega ao Brasil em cinco versões (GS, GS Plus, GS Trophy, GS Trophy com kit baixo e GS Trophy Pro). Em comum em todos as versões, o modelo vem equipado com ajuste de pré-carga, compressão e retorno da suspensão, ajuste dos pedais de freio e câmbio, corrente M-Endurance, iluminação full LED, manoplas aquecidas, painel de TFT e conectividade com o BMW Motorrad Connected, protetor de mãos, controle de pressão dos pneus, ponteira de escapamento Akrapovic, sistema de partida Keyless e três anos de garantia. De acordo com a versão, o modelo pode ganhar assistente de troca de marchas PRO, modos de pilotagem PRO, preparação para dispositivo de navegação, controle de cruzeiro e, no caso da versão topo de linha, guidão com riser (+24mm), suspensão dianteira Showa ajustável e suspensão traseira ZF/Sachs.

F 900 GS Adventure

À venda em uma única versão, com duas opções de cores (cinza ou preto), a nova BMW F 900 GS Adventure é ideal para quem busca pegar a estrada. Entre seus equipamentos, destacam-se o tanque de combustível com 23 litros de capacidade, que proporciona uma ótima autonomia, suspensão com ajuste eletrônico (D-ESA), suporte para Top Case e malas laterais, modos de pilotagem PRO e assistente de troca de marchas PRO, cavalete central, faróis auxiliares, protetor de motor em alumínio, ABS Pro e Controle Dinâmico de Tração (DTC). (Foto: BMW Motorrad/Divulgação).