Sol fecha a semana quente; frio e chuva estão chegando a Curitiba

O fim de semana vai ser de sol no Paraná. Aproveite bem, pois a chuva e o frio estão vindo para a próxima semana depois de um período longo de calor no começo do inverno. Sim, a estação mais fria do ano começou na quinta-feira (20).

Segundo o Simepar, algumas chuvas associadas a presença de uma frente fria, atuam entre o Uruguai e o sul do Rio Grande do Sul neste sábado (22). No Paraná, devido a umidade baixa, faz calor em todas as regiões. Em Curitiba, a máxima não deve ultrapassar 23°C.

Novo binário tenta organizar trânsito em rua importante da região norte

Para o domingo (23), tempo estável e calor ainda nas cidades paranaenses. Essa condição atmosférica segue por influência de um sistema de alta pressão, com um ar mais seco e mais aquecido. A tarde promete temperaturas acima dos 30°C ao norte do Paraná. Na capital, calor e temperatura máxima batendo 25°C.

Chuva na segunda e frio

De acordo com a previsão do Simepar, a chuva vai pintar em Curitiba na segunda-feira (24). Com ventos acima de 40 km/h e volume de 6 milímetros (mm), a alteração no clima vai ser sentida pelos curitibanos. Para ter uma noção, na terça-feira, a máxima não deve passar de 14°C na capital e chuva forte de 23 mm. Bom fim de semana!

