Os usuários do transporte coletivo de Fazenda Rio Grande voltaram utilizar, nesta terça-feira (21), a Estação Tubo Carlos Gomes, em Curitiba, que foi reformada e ampliada. O espaço localizado entre as ruas Lourenço Pinto e André de Barros, em Curitiba, serve como ponto de conexão do município com a Capital e a Região Metropolitana.

O investimento do Governo do Estado para a revitalização, por meio da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), foi de R$ 699,11 mil, recursos direcionados à Urbanização de Curitiba SA (Urbs) para a execução das obras. A largura da estrutura foi ampliada de 9,97 m para 15,75 m, composta por 11 módulos.

Entre as melhorias, destaca-se a colocação de uma porta para atender a nova área exclusiva de desembarque, agora separada do espaço de embarque. Essa modificação estratégica otimiza o fluxo de passageiros, reduzindo aglomerações e evitando tumultos nos momentos de chegadas e partidas.

De acordo com o presidente da Amep, Gilson Santos, a conclusão do projeto representa um avanço significativo na infraestrutura do transporte público metropolitano.

“Estamos comprometidos em fornecer melhorias substanciais na mobilidade urbana, e a modernização da Estação Tubo Carlos Gomes é um passo importante nesse caminho, resolvendo uma demanda antiga da população. Continuaremos buscando oportunidades para aprimorar a experiência dos passageiros e fortalecer a integração entre municípios da Região Metropolitana”, falou.

Eduardo Pimentel, secretário estadual das Cidades, pasta à qual a Amep é vinculada, destacou a importância da integração do transporte coletivo da Região Metropolitana de Curitiba. “O transporte público integrado é característica marcante do nosso sistema. Esse Investimento é importante para garantir mais conforto, comodidade e agilidade para o usuário que circula entre Curitiba e Fazenda Rio Grande”, complementou.

