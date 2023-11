Atenção, pais e responsáveis! O prazo para as matrículas de novos alunos e crianças que fizeram o Cadastramento Escolar, na rede municipal de ensino de Curitiba, no pré e primeiro ano para 2024, segue aberto até o dia 1º de dezembro.

LEIA MAIS – Concurso público na região de Curitiba tem 73 vagas e salários de até R$ 4,6 mil

De acordo com a prefeitura, esse procedimento só é necessário para quem já fez o cadastramento nos meses de setembro e outubro e recebeu, por e-mail, a indicação de unidade encaminhada pela Secretaria Municipal da Educação.

Para fazer a matrícula, é necessário levar à unidade documentos da criança (RG, CPF), dos pais ou responsáveis e comprovante de endereço (talão da Copel).

VIU ESSA? Chuva em Curitiba derruba ponte, árvores e provoca alagamentos nos bairros

Quem já está matriculado em unidades educacionais públicas do município de Curitiba segue o fluxo escolar normalmente, bastando confirmar a continuidade para o ano seguinte na secretaria da escola ou Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI).

As famílias que não fizeram o Cadastramento Escolar devem procurar diretamente as unidades educacionais de interesse entre os dias 11 e 15 de dezembro, para matrículas remanescentes.

Em casos de dúvidas, as famílias podem entrar em contato por telefone com o Núcleo Regional da Educação:

Bairro Novo – (41) 3221-2850

Boa Vista – (41) 3313-5714

Boqueirão – (41) 3313-5559

Cajuru – (41) 3221-2380

CIC – (41) 3221-2922

Matriz – (41) 3313-5842

Pinheirinho – (41) 3313-5444

Portão – (41) 3350-3967

Santa Felicidade – (41) 3221-2578

Tatuquara – (41) 3221-2616

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!