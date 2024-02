Risco de chuva, ventos intensos e queda de granizo fazem parte do alerta amarelo de tempestade emitido nesta segunda-feira (19), pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso, que tem grau de severidade classificado como “perigo potencial”, é válido para Curitiba e todas as demais cidades do Paraná.

De acordo com o alerta, estas regiões podem enfrentar chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h, e queda de granizo. No entanto, é baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Além do Paraná, municípios nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul também estão dentro da área que pode ser atingida pelas tempestades. O alerta segue em vigor até às 21h desta segunda-feira.

Pancadas de chuva à tarde

No Paraná, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o tempo instável neste início de semana em todas as regiões. “No setor leste o dia amanhece com céu encoberto e ocorrência de garoa, além da observação de névoa úmida e nas regiões Oeste, Sudoeste, Centro-Sul e Campos Gerais há chuva leve. Porém durante a tarde, há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas com potencial para temporais”.

Já a tempestade tropical Akará segue atuando sobre o Oceano Atlântico. “E as projeções dos modelos meteorológicos mostram que o sistema meteorológico vai continuar influenciando o tempo sobre o alto-mar nos próximos dias e não deve se deslocar em direção ao continente, ou seja, não há previsão de atingir o estado do Paraná”, explica o Simepar.

