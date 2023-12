Assim como no sábado (02), o calor intenso está predominando Curitiba e região metropolitana neste domingo (03), com os termômetros na casa dos 30ºC, conforme a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) e possibilidade de tempestade em Curitiba.

Válido desde a noite de sábado, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta laranja, que indica perigo, informando risco de tempestade em todo o Paraná. O aviso é válido até às 10 horas de segunda-feira (04) e também é destinado para Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

De acordo com o Inmet, a tempestade pode causar chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de até 100 km/h e queda de granizo. Também há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Para evitar maiores perigos durante a tempestade, o Inmet dá algumas dicas. Confira:

Em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Tempestade em Curitiba: precisa de ajuda?

Os canais de atendimento as emergências são os telefones: 199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).

