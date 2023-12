Além de muito calor, o fim de semana pode ser marcado por tempestades no Paraná, incluindo Curitiba e Região Metropolitana. De acordo com um alerta laranja – que indica perigo, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a partir das 21 horas deste sábado (02) até às 10 horas de segunda-feira (04) há risco de temporais.

O comunicado é válido para todo o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Portanto, nesses dias pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e os ventos intensos podem alcançar 100 km/h. O Inmet também informa que há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Algumas instruções para evitar maiores perigos durante tempestades são:

– Em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

– Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

– Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Fim de semana de calor em Curitiba

Conforme previsão do tempo do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), neste sábado (02), a temperatura mínima de Curitiba é de 21ºC e a máxima pode chegar a 31ºC.

O meteorologista do Simepar Paulo Barbieri explica que o calor deve aparecer em todos os municípios do estado. “Neste sábado o tempo segue estável com temperaturas elevadas nas diversas regiões paranaenses. Com o tempo abafado, não se descarta ocorrência de pancadas de chuva isoladas, principalmente no interior do estado e a partir do período da tarde”, afirma.

No domingo (03) o calor continua em Curitiba. A previsão do tempo indica máxima de 32ºC e mínima de 19ºC, com possibilidade de pancadas de chuva.

Tempestade em Curitiba: precisa de ajuda?

Os canais de atendimento as emergências são os telefones: 199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).

