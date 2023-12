Quatro cachoeiras perto de Curitiba para aproveitar o fim de semana

O verão está chegando e o calor já se faz presente no Paraná. Após uma longa temporada de chuva, o fim de semana de “fritar ovo no asfalto” está perto. Até a fria Curitiba vai acompanhar a tendência. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os termômetros vão apontar 31ºC no sábado (02) e no domingo (03) na capital paranaense.

Para amenizar a sensação térmica uma dica é curtir as belezas naturais do Paraná. Além das florestas, que por si só já abrandam o calor, há muitas cachoeiras que podem ser desbravadas no Estado.

Por meio do Instituto Água e Terra (IAT), o Governo do Paraná administra atualmente 72 Unidades de Conservação (UCs), das quais 28 estão abertas para a visitação.

A influencer Keila Kubo, do blog Turistando pelo Paraná, preparou junto com o IAT um roteiro com quatro dicas de passeios relaxantes e refrescantes, todos com certa proximidade de Curitiba, a região mais populosa do Estado. “Sempre gostei muito de ler os relatos de viagens, e aí pensei: ‘ah, vou começar a escrever as nossas experiências aqui no Paraná para de repente ajudar outras pessoas, indicar lugares legais’. E não é que deu certo?”, conta.

Vale lembrar, porém, que em todas as UCs é proibido o consumo de bebidas alcoólicas, abandono de lixo, porte de facas e armas de fogo, uso de churrasqueiras ou qualquer ação que possa provocar incêndio na área.

Confira as opções:

Salto dos Macacos

Salto dos Macacos. Foto: Leandro Nascimento / IAT.

O Parque Estadual Pico do Marumbi é conhecido como o berço do montanhismo no País. Está localizado em uma região de Mata Atlântica suas diferentes versões que recobrem o Maciço do Marumbi – serra que divide a região litorânea dos planaltos paranaenses.

Ao passar pelas trilhas íngremes e históricas, o visitante poderá avistar a cachoeira Salto dos Macacos, situado aos pés da Serra da Farinha Seca, com aproximadamente 40 metros de altura e uma sequência de quedas do Rio dos Macacos.

Mas ao mesmo tempo que ele é belo, o Salto dos Macacos deve ser levado a sério, por ser um atrativo perigoso devido aos penhascos naturais.

Para que o passeio seja proveitoso, é de extrema importância respeitar as recomendações do parque: não se aproximar dos limites dos penhascos, respeitar o horário limite para o acesso ao Salto dos Macacos (9 horas), e utilizar perneiras.

A trilha de acesso para o Salto dos Macacos, que inicia junto à sede Prainhas do IAT e possui distância aproximada de 3,5 km, é considerada de nível médio de dificuldade, uma vez que é necessário atravessar pontos de rios para acessá-la.

Como chegar

O visitante pode ir de ônibus, saindo de Curitiba até a rodoviária de Morretes, onde um ônibus municipal vai até o vilarejo de Porto de Cima.

Quem vai de carro de passeio pode seguir pela BR-116 e entrar na Estrada da Graciosa (PR-410), seguindo até o vilarejo de Porto de Cima (PR-411) e chegando no receptivo do IAT de Prainhas. Este trajeto também pode ser feito pela BR-277, virando na PR-408 (acesso a Morretes), seguindo pela PR-411 chegando no receptivo do IAT de Prainhas. O passeio é gratuito.

Monumento Natural Salto São João – Prudentópolis

Salto São João. Foto: Alessandro Vieira / arquivo SEDEST-PR.

Localizado na Terra das Cachoeiras, em Prudentópolis, no Centro-Sul do Paraná, o Monumento Salto São João está no meio de uma floresta de araucárias, espécie símbolo do Estado, e conta com o Salto São João, uma cachoeira de contemplação (não pode se banhar) com queda de 84 metros de altura, que deságua no Rio São João.

O Rio São João é um dos principais rios de Prudentópolis e que compõem a Bacia do Rio Ivaí, com 56 km de extensão dentro do município. O Monumento conta com dois mirantes para visualizar a cachoeira: o frontal e o superior. Para chegar ao mirante frontal do Salto São João basta caminhar pelo acesso inicial por pouco mais de 100 metros. O mirante de madeira fica a 700 metros de distância da cachoeira e proporciona uma bela vista do rio e do cânion formado por ele.

Já o superior fica logo acima da queda d’água, semelhante ao mirante das Cataratas do Iguaçu. Para chegar no topo é só seguir a trilha de cascalho de 1 km de extensão.

O local possui estacionamento com capacidade para 54 veículos leves e quatro ônibus. Um centro de visitantes de 453 metros quadrados, com anfiteatro, banheiros, lanchonete e loja de artesanato. A gestão da UC é compartilhada entre o IAT e a prefeitura municipal de Prudentópolis.

Para passeios em grupo, a prefeitura de Prudentópolis pede que o formulário de cadastro de visitação seja preenchido e entregue na recepção do parque, com as informações pessoais necessárias e o reconhecimento do termo de ciência do que não se deve levar ou fazer no parque.

Como chegar

Os principais acessos a Prudentópolis são pelas rodovias BR 277 e BR-373. Siga a estrada linha Ivaí e as orientações das placas de sinalização até chegar ao Monumento Salto São João. O passeio é gratuito.

Reserva Natural Salto Morato – Guaraqueçaba

Salto Morato. Foto: Marcio Kubo / Turistando pelo Paraná.

A Reserva Natural Salto Morato pertence à Fundação Grupo Boticário, em Guaraqueçaba, no Litoral, e é uma Unidade de Conservação no formato de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) – uma modalidade de domínio privado (pessoa física ou jurídica) – de nível federal. Ela faz parte das 327 RPPNs que constituem a preservação do cenário verde e da fauna no Paraná.

A Reserva Natural conta com uma trilha, que exige pouco esforço físico, e que dá acesso ao Salto Morato, com cerca de 100 metros de altura, passando por uma piscina natural com água cristalina, livre para o banho.

Passeio com cobrança de ingresso.

Como chegar

Endereço: Rodovia PR-405 – Comunidade Morato Guaraqueçaba – PR

Valores: Ingressos individuais – R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). Veja AQUI.

Experiências guiadas (trilha aquática e natureza secreta) têm custo adicional e precisam ser agendadas com antecedência.

Funcionamento: de terça-feira a domingo, das 8h30 às 16 horas, com vagas limitadas. Agendamentos pelo WhatsApp. A reserva também fica aberta nos feriados.

Camping: vagas limitadas. É necessário agendamento pelo WhatsApp (41) 99800-3975

Parque Estadual do Guartelá – Tibagi

Parque Estadual do Guartelá. Foto

O Parque Estadual do Guartelá, em Tibagi, nos Campos Gerais, foi criado em 1992 para proteger uma área de rico patrimônio natural e arqueológico da região do cânion do Rio Iapó.

Há atrações como a Cachoeira da Ponte de Pedra, com aproximadamente 180 metros de altura, e o Córrego Pedregulho, que forma cascatas e “banheiras” naturais, conhecido também como panelões.

Dentre as trilhas, o parque oferece a Trilha Básica, com acesso aos panelões do Córrego Pedregulho, ao mirante do cânion do Rio Iapó e à cachoeira Ponte de Pedra. Tem também a Trilha das Pinturas Rupestres, para contemplação das pinturas que datam de aproximadamente 7 mil anos. O acesso à Trilha da Ponte de Pedra está interditado pelas fortes chuvas dos últimos dias.

Agendamento de passeios

Tibagi Aventuras: (42) 3275-2778 / 9 9914-3516

Guartelá Ecoturismo: (42) 9 9842-8956

Parada do Guartelá: (42) 99842-8956.

Trip Tibagi: (42) 99868-3281

Como chegar

Opção 1

Partindo de Curitiba pela BR-376 até Ponta Grossa. De Ponta Grossa, siga pela PR-151 até Castro. De Castro, siga pela PR-340 até a rotatória no km 247. Em seguida, percorra a estrada sem pavimentação por 1,5 km até o Parque Estadual do Guartelá.

Opção 2

Partindo do centro de Tibagi, siga pela PR-340 até a rotatória no km 247. Em seguida, percorra a estrada sem pavimentação por 1,5 km até o Parque Estadual do Guartelá.

