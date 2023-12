Os próximos dias em Curitiba serão de muito calor. A temperatura seguirá subindo, e deve passar dos 30ºC neste fim de semana. Nesta sexta-feira máxima de 29,5ºC e a tendência é de ainda mais calor.

Segundo o Simepar, a estabilidade atmosférica volta a predominar na maioria das regiões do estado. Com a presença do sol, as temperaturas apresentam rápida elevação e a tarde será bem quente. Alguns chuvas bem localizadas até podem ocorrer próximo aos vales de rios e encostas de serras, mas não perduram por muito tempo.

Previsão do tempo para Curitiba

Já no sábado (02), a instabilidade aumenta sobre as regiões paranaenses. Com o tempo mais abafado, há previsão de pancadas de chuva isoladas com trovoadas a partir da tarde, principalmente no interior paranaense. Não se descarta a possibilidade de algum temporal localizado nesses setores. Para Curitiba, a máxima pode bater 31ºC no sábado e também no domingo (03).

E a chuva?

Devido ao calor, não se descarta um momento de chuva mais forte na capital paranaense, especialmente para esta sexta-feira (01). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para uma possível tempestade.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas??

Você sabia? Música que bombou na Europa foi inspirada em Curitiba! Ouça! Poxa… Curitiba sem presente de Natal? Greca prometeu…Cadê? Turismo ecológico Ilha paradisíaca no Paraná está largada e sem itens Básicos!