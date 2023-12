A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) avalia a implantação do “Polo Gastronômico da Avenida Iguaçu”. Se aprovada pelos vereadores, o objetivo da nova lei será o de impulsionar a economia local, que conta com um significativo número de empreendimentos voltados à gastronomia. Proposta por Alexandre Leprevost (Solidariedade), a matéria já recebeu o parecer positivo da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

VIU ESSA? Dia oficial de montar a árvore de Natal é neste domingo! Veja dicas para decorar com segurança

Conforme o texto, o novo polo gastronômico estará no trecho que compreende as ruas Buenos Aires e Dr. Alexandre Gutierrez, entre os bairros Rebouças e Batel. Segundo Leprevost, “a Avenida Iguaçu atualmente possui uma grande concentração de restaurantes e bares, sendo um importante polo gastronômico para a cidade”.

LEIA AINDA – Ruas de Curitiba têm bloqueios e linhas de ônibus desvios para corrida neste domingo



Com a criação do Polo Gastronômico da Avenida Iguaçu, a proposta de lei acredita que a região vá crescer e se desenvolver em diversos pontos, como no livre trânsito de veículos e pedestres; segurança local; harmonia estética; sinalização indicativa dos estabelecimentos participantes; repressão ao comércio ambulante irregular; fomento a apresentações musicais, poéticas e artísticas; realização de festivais e encontros gastronômicos e culturais; além da melhoria da iluminação e calçadas (005.00189.2023).

LEIA MAIS – Feira em Curitiba reúne mais de 50 marcas e atrações culturais neste fim de semana

A região da Avenida Iguaçu não é a única que está sendo estudada para a criação de um polo gastronômico. Desde o fim de outubro, também tramita na CMC a proposta do vereador Oscalino do Povo (PP) que sugere a lei de criar um polo gastronômicos nos bairros Fanny e Lindoia.

O que são os polos gastronômicos?

Os polos gastronômicos são aglomerações urbanas, características por estarem em locais de passagem comercial. Os polos são capazes de expandir os produtos e serviços de gastronomia de determinada região por meio da formação de parcerias, acordos e convênios. Isso aumenta a condição de produção local, fortalece os agentes do setor e permite o crescimento econômico e social.

Esta definição consta no Plano Diretor de Curitiba. A legislação afirma que os polos podem receber incentivos como a flexibilização de projetos de caráter provisório com o uso do passeio público; a autorização simplificada para eventos, decorações temporárias e o fechamento de ruas em datas comemorativas; a realização de ações para qualificar os empreendedores; e o estudo para ampliar o acesso do transporte coletivo.

O Plano Diretor também prevê que “caberá ao órgão municipal de planejamento urbano desenvolver projetos de qualificação urbana e paisagismo com o intuito de potencializar essas regiões, […] inclusive na possibilidade de divisão de custos”.

Entenda o caminho do projeto até a votação

Quando um projeto é protocolado na CMC, o trâmite regimental começa com a leitura da súmula desta nova proposição durante o pequeno expediente de uma sessão plenária. A partir daí, o projeto segue para instrução da Procuradoria Jurídica (Projuris) e, na sequência, para a análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Se aprovado, passa por avaliação de outros colegiados permanentes do Legislativo, indicados pela CCJ de acordo com o tema da proposta.

Durante a fase de tramitação, podem ser solicitados estudos adicionais, juntada de documentos, revisões no texto ou posicionamento de outros órgãos públicos a respeito do teor da iniciativa. Após o parecer das comissões, a proposição estará apta para votação em plenário, sendo que não há prazo regimental previsto para a tramitação completa. Caso seja aprovada, segue para a sanção do prefeito para virar lei. Se for vetada, cabe à Câmara dar a palavra final – se mantém o veto ou promulga a lei.

Você já viu essas??

Você sabia? Música que bombou na Europa foi inspirada em Curitiba! Ouça! Poxa… Curitiba sem presente de Natal? Greca prometeu…Cadê? Turismo ecológico Ilha paradisíaca no Paraná está largada e sem itens Básicos!