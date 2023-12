Ruas de Curitiba têm alterações e bloqueios neste domingo (3), para a realização da etapa verão da corrida 15k de Santa Felicidade. O evento acontece pela manhã, com largada prevista para às 6h30 e a participação de cerca de 2 mil atletas. Oito linhas de ônibus terão desvio de itinerário.

Para a realização do evento, será feito um bloqueio de trânsito na esquina da Rua Madre Clélia Merloni com a Avenida Manoel Ribas, próximo ao local da largada, que será em frente ao restaurante Dom Antônio, localizado na Avenida Manoel Ribas, 6.121. O desvio deste bloqueio será feito pela Rua Madre Clélia Merloni.

O trajeto, que tem 15 km de extensão, será feito pela Avenida Manoel Ribas, Rua Jacarezinho, Avenida Cândido Hartmann, Rua Antônio Escorsin, Avenida Vereador Toaldo Túlio e, por fim, a chegada novamente na Avenida Manoel Ribas.

Com exceção da largada, os atletas compartilharão as vias com os veículos, com o trânsito fluindo nas faixas à esquerda. O trânsito será organizado por monitores do evento e agentes de trânsito da Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) farão o monitoramento da região.

Linha de ônibus

Por conta da corrrida, oito linhas de ônibus terão desvio de itinerário. As alterações de trajeto ocorrem das 6h às 10h nas seguintes linhas:

021-Interbairros II (anti-horário)

040-Interbairros IV

812-Montana

816-Campina do Siqueira/Santa Felicidade

817-Saturno/Veneza

821-Fernão Dias

875-Bigorrilho

876-Savoia

Confira detalhes sobre as alterações no site da Urbs.

