O dia certo de montar a árvore de Natal é neste domingo (3). Isso porque, segundo a tradição católica, a árvore e os enfeites de Natal devem ser colocados no primeiro domingo do Advento, tempo litúrgico que prepara a chegada de Jesus Cristo e começa quatro semanas antes do dia 25 de dezembro.

É claro que essa “regra” nem sempre é seguida, algumas casas já estão enfeitadas, outras serão arrumadas apenas mais perto da data, vai do critério de cada pessoa. Mas independente do dia escolhido para montar, o importante é decorar a árvore de Natal e os ambientes com segurança.

Para que isso aconteça, a Copel dá dicas simples de como garantir que a iluminação e outros adereços ligados à energia elétrica sejam montados, desmontados e manuseados em segurança.

Instalação de luzes e decorações

O técnico de segurança Fábio Luiz Pinheiro Maciel alerta para as precauções necessárias já na etapa inicial dos trabalhos de decoração. Observar a procedência dos produtos, preferencialmente buscando itens com selo Inmetro, é o ponto de partida.

“É importante fazer uma inspeção minuciosa na fiação a ser reutilizada, e mesmo na fiação nova. Esse material que ficou guardado por um tempo pode ter fios ressecados, com a parte metálica à mostra. Neste caso, a melhor alternativa é o descarte e substituição”, afirma.

Outro ponto de atenção destacado pelo técnico é a especificação de ambiente apropriado para uso de cada material. Sobretudo para a utilização em lugares externos, sob condições de sol e chuva, é preciso que os equipamentos tenham sido fabricados para resistir a essa exposição. “Inclusive as extensões, existem aquelas próprias para uso externo, principalmente devido ao risco da umidade”, explica o profissional.

Ele salienta que o uso de extensões deve ser restrito ao necessário, nunca emendando extensões diferentes. O uso de “T” ou benjamin para ligar mais de um equipamento na mesma tomada também não é recomendado. Caso seja preciso, deve-se utilizar um filtro de linha, que possua fusível de proteção.

Com a popularização das lâmpadas de LED, que consomem menos energia na iluminação, o risco de sobrecargas fica reduzido, por isso a aplicação desse modelo é muito bem-vista. “Além de diminuir o consumo de energia, as lâmpadas LED também diminuem o aquecimento e o risco de incêndio”, considera. Ainda assim, é válido desligar a decoração sempre que for se ausentar do ambiente por períodos mais longos.

5 dicas da Copel para evitar riscos com a decoração

1. Na hora da compra, confira se o material é apropriado para o ambiente onde será instalado.

2. Inspecione fios, conexões e plugues antes de utilizá-los. Não use fios que estejam com a proteção descascada.

3. Evite o uso de extensões e prefira ligar um equipamento em cada tomada. Se necessário, opte pelo filtro de linha.

4. Em decorações externas, certifique-se de que o trabalho em altura seja feito conforme as normas de segurança e atente-se à distância da rede elétrica da rua.

