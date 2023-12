Natal em Curitiba; Confira a programação do fim de semana!

A programação do Natal de Curitiba neste fim de semana tem Fafá de Belém cantando, além de diversas programações, como feira de artesanato, roda-gigante e muitos espetáculos. Confira tudo o que vai rolar e programe-se para curtir com a família e amigos!

Feira Especial de Arte e Artesanato de Natal

Com uma forte característica cultural e grande ligação com setor turístico, o artesanato se tornou, ao longo dos anos, um importante segmento da atividade econômica da cidade. Durante 32 dias, as mais surpreendentes criações artesanais, com temas de Natal, presentes e muito mais.

Feira Especial de Natal da Praça Santos Andrade. Curitiba, 22/11/2023. Foto: Pedro Ribas/SMCS

Endereço: PÇ. Santos Andrade, 41

Horário: Segunda a sábado, das 10h às 20h – Domingos, das 12:00h às 18:30h

Entrada: Gratuita

Coral Nosso Canto da Regional CIC

As regionais de Curitiba serão impregnadas por melodias encantadoras durante a Exibição Nosso Canto 2023. O projeto, que estimula a participação no canto coral por parte de jovens e adultos, dá início às suas exibições e continua até a segunda semana de dezembro, apresentando uma variedade de performances musicais.

Endereço: R. Davi Xavier da Silva, 451 – Teatro da Vila

Horário: Dia 02/12, às 12:00h

Entrada: Gratuita

Natal das Etnias no Bosque do Papa

Uma festa de natal que reúne todas as origens convida você a explorar mais a fundo diversas culturas e tradições. Com apresentações de danças características, a celebração culmina com a esplêndida performance de Jesselka, um Auto de Natal Polonês realizado pelo Grupo Wisla.

Endereço: Rua Vieira dos Santos, 38 – Bosque do Papa

Horário: Dia 02/12, das 12:00h h às 19:00h

Entrada: Gratuita

Fafá de Belém canta Paz & Natal

A cantora Fafá de Belém, será a voz do concerto Filarmônico Paz & Natal do Palácio Garibaldi no Palco do Memorial – Centro Histórico de Curitiba.

Junto com a artista principal, se apresentam a Orquestra Filarmônica Pró-Arte Movimento, solistas e coro. No repertório, os clássicos natalinos mais comoventes.

Além da convidada especial, a temática da paz no momento em que o mundo enfrenta é a evocação imprescindível na celebração do Natal.

+Papo exclusivo com a Tribuna! “Nunca imaginei que fosse uma premonição”, revela Fafá de Belém

Endereço: Rua Doutor Claudino dos Santos, 79 – Memorial de Curitiba

Horário: Dia 02/12, às 19:00h

Entrada: Gratuita

Você já viu essas??

Você sabia? Música que bombou na Europa foi inspirada em Curitiba! Ouça! Poxa… Curitiba sem presente de Natal? Greca prometeu…Cadê? Turismo ecológico Ilha paradisíaca no Paraná está largada e sem itens Básicos!