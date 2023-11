Fafá de Belém é a estrela de concerto de Natal em Curitiba

A cantora Fafá de Belém é uma das grandes atrações do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2023. A cantora será a estrela do concerto Paz & Natal em Curitiba, no dia 2 de dezembro, sábado, às 19h, no Memorial de Curitiba, cantando clássicos natalinos com a Orquestra Filarmônica Pró-Arte Movimento, solistas e coro.

O espetáculo é aberto ao público, mas como a capacidade do local é limitada, é necessário se inscrever. O link para os ingressos está disponível no Guia Curitiba.

Paz & Natal foi criado com a temática da paz no momento em que o mundo enfrenta duas guerras. O espetáculo deverá sensibilizar o público, para elevar as vozes em coro acima das diferenças, celebrar a concórdia, a conciliação dos contrários, a união entre os povos e o convívio na amizade.

A produção é da PAM Pró-Arte Movimento, com direção de Jô Braska Negrão, conhecidas por grandes trabalhos do cenário artístico-cultural brasileiro com Ivan Lins, Tiago Iorc, Fafá de Belém, Toquinho, Letícia Sabatella, Ziraldo, entre outros.

O projeto está sendo realizado com a Lei de Incentivo à Cultura, Patrocínio Grupo Plena Ventura Investimentos: Braslift, Cantu Properties, Novafrota, Piemonte; Sanepar, Copel, Tijoá, M. A Máquinas Agrícolas e Plastilit. Conta com apoio da Fundação Cultural de Curitiba, com execução e realização pela PAM Pró-Arte Movimento, Palácio Garibaldi e Ministério da Cultura.

Serviço

Fafá de Belém no concerto Paz & Natal

Orquestra Filarmônica Pró-Arte Movimento, solistas e coro

Local: Memorial de Curitiba – R. Claudino dos Santos, 79 – Centro Histórico

Data e horário: 2 de dezembro, às 19h

Entrada gratuita. Ingressos pelo Guia Curitiba

