A Mercatto Autoral será realizada nos dias 02 e 03 de dezembro no Nex Coworking Casa de Pedra. Essa é uma ótima oportunidade para quem quer produtos autorais para presentear aqueles que ama neste Natal. A feira gratuita reunirá 54 marcas que têm em comum a produção exclusiva ou em pequena escala, o trabalho manual e a preocupação com a sustentabilidade social e ambiental.

Esta é a primeira vez que a Mercatto será realizada na Casa de Pedra, localizada no coração do Batel. A ideia é que os dois dias do encontro sejam de celebração e descontração, com o intercâmbio entre o público e os criadores.

Programação paralela

Para as crianças, o duo João Carlos e Carolina Chianello, que forma o Papel Dobrado, faz uma apresentação cheia de músicas e danças afetivas no sábado, às 14h, e no domingo às 13h30.

Para descontrair, a duo autoral de MPB As Marias faz uma apresentação no sábado, às 13h30, e o Deu Jazz faz um show recheado de improvisos com pitada de música brasileira e latin jazz, também no sábado, às 16h30.

No domingo às 15 horas, o grupo de palhaços Circo Rodado apresenta um esquete de palhaçaria clássica, atualizando-as ao contexto e às questões contemporâneas.

Duas importantes conversas estão marcadas para o domingo. Das 11h30 às 13h, será realizada a roda de conversa Ousadas & Prósperas. No encontro, a escritora, orientadora e psicopedagoga Alethea Silveira e a mentora de empreendedoras Mariana Nichele ensinam de uma maneira leve e divertida técnicas para fazer os pequenos negócios crescerem. Às 16h30, a roda de conversa Resistência Feminina vai debater se a divisão social de tarefas como conhecemos ainda funciona com a jornalista Letícia Costa e a historiadora Máira Nunes. Inscrições para a roda aqui.

Serviço

Mercatto Autoral

Quando: Dias 02 e 03 de dezembro

Onde: Nex Coworking Casa de Pedra

Al. Presidente Taunay 130 – Batel

Entrada: gratuita

