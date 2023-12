Uma nova linha de ônibus metropolitano vai atender moradores de Piên, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), fazendo ligação do município com Fazenda Rio Grande, também na RMC, e com Curitiba. De acordo com a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), a linha de sentido único começa a circular a partir da próxima segunda-feira (4).

LEIA MAIS – Novo terminal na Grande Curitiba tem investimento de R$ 21,3 milhões; Fotos!

A saída será no Terminal Rodoviário de Piên no início da manhã, às 5h30, com o ônibus passando por Agudos do Sul e seguindo até o Terminal de Fazenda Rio Grande, onde os passageiros passarão a contar com a integração completa com a capital. O retorno, com o mesmo itinerário, acontece no período da noite, às 19h.

LEIA AINDA – Obras em Curitiba para o novo Inter 2 têm editais que passam de R$ 300 milhões

Para o diretor-presidente da Amep, Gilson Santos, trata-se de uma grande conquista para o município. “Essa foi uma demanda da prefeitura e após o período de pandemia começamos a avaliar a possibilidade do atendimento. É uma economia expressiva para quem precisa fazer esse deslocamento”, destacou.

De R$ 43 para R$ 13 até Curitiba

Atualmente os moradores de Piên pagam R$ 43 por cada deslocamento até a Curitiba, ou seja, entre ida e volta o custo é de R$ 86. A tarifa metropolitana de Piên até Fazenda Rio Grande custará R$ 7 e mais R$ 5,50 no terminal para entrar na rede integrada. Ou seja, serão R$ 13 para chegar até a Curitiba ou qualquer outra cidade da Região Metropolitana.

“O que estamos proporcionando para o cidadão de Piên é que ele possa sair da sua cidade e com esse custo de R$ 13 chegar a qualquer bairro da Capital ou até mesmo de qualquer município da região”, disse Santos.

A linha vai funcionar em período de teste nas próximas semanas, já que será necessário um número mínimo de usuários para que ela seja viável.

Rede metropolitana

A rede integrada metropolitana atende 20 cidades da região de Curitiba: Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Contenda, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Mandirituba, Pinhais, Piên, Piraquara, Quatro Barras, Quitandinha, Rio Branco do Sul e São José dos Pinhais.

Segundo o governo estadual, com a licitação que está em consulta pública, todos os 29 municípios da RMC serão atendidos. O objetivo da licitação, além de regulamentar a concessão, é oferecer melhorias e a modernização do serviço para o cidadão. Atualmente, cerca de 70% dos passageiros que seguem para Curitiba utilizam a rede integrada de transporte.

Você já viu essas??

Você sabia? Música que bombou na Europa foi inspirada em Curitiba! Ouça! Poxa… Curitiba sem presente de Natal? Greca prometeu…Cadê? Turismo ecológico Ilha paradisíaca no Paraná está largada e sem itens Básicos!