Três concorrências públicas para obras de infraestrutura viária do Novo Inter 2 foram publicadas pela Prefeitura de Curitiba em novembro. No total, os três editais somam mais de R$ 300 milhões, para intervenções no Xaxim, no Centro Cívico e entre o Portão e a Vila Izabel.

A licitação do lote 3.1, com orçamento estimado em R$ 138 milhões, prevê obras de adequação do itinerário do Inter 2/Interbairros II nas ruas Francisco Derosso, Antônio Liberato, Evaristo da Veiga, Av Brasília, José Gomes de Abreu, Pedro Dorigo, Vilson Brun, Dom José Marello, Vereador Oswaldo Nascimento Bittencourt e Hipólito da Costa.

Além disso, o projeto também prevê um viaduto no prolongamento da Rua José Gomes de Abreu para conexão à Rua Pedro Dorigo, sobre a Linha Verde, a ampliação do viaduto Av. Brasília/Francisco Derosso sobre a Linha Verde, e a estação Xaxim sobre o viaduto ampliado.

No Lote 1, as intervenções serão na Av. Presidente Arthur da Silva Bernardes, ruas Edmir Silveira D’Ávila, João Alencar Guimarães, Cel. Hoche Pedra Pires, Major França Gomes, Cel. Airton Plaisant, Curupaitis, Prof. Ulisses Vieira, Bocaiuva, Vital Brasil, Wenceslau Glaser e Prof. Dr. Pedro Ribeiro Macedo da Costa. São R$ 96 milhões para obras de drenagem, pavimentação, iluminação, calçamento e paisagismo.

A Prefeitura também republicou o edital dos lotes 4.1 e 5, para as obras na rua Roberto Barrozo, além das ruas André Zanetti, Jacarezinho, Prof. Rosa Saporski, José Antoniassi, Capuchinhos, Alcides Munhoz e Des. Vieira Cavalcanti, no valor de R$ 59,5 milhões.

Propostas até janeiro

As três concorrências receberão as propostas até 19 de janeiro de 2024, que devem ser entregues no Serviço de Protocolo da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), na rua Bezerra de Menezes, 450, no bairro São Francisco, respeitando os seguintes prazos: para o Lote 3.1, de R$ 138 milhões, os envelopes contendo as propostas deverão ser protocolados até às 8h45, com sessão pública de abertura dos mesmos no local, a partir das 9h; para o Lote 1, o prazo de protocolo das propostas é até às 10h15, com abertura dos envelopes às 10h30; e para os Lotes 4.1 e 5, a apresentação das propostas deve ser feita até às 14h15, com sessão pública de abertura às 14h30.

As empresas podem apresentar propostas individualmente ou como participantes de joint venture e/ou consórcio.

Editais

Os editais e respectivos anexos estão disponíveis para download no site www.curitiba.pr.gov.br, no ícone “Licitações” ou junto à Gerência de Licitações da Smop no endereço citado acima, ou ainda na Unidade Técnico Administrativa de Gerenciamento (Utag) à Rua Bom Jesus n.º 669 – Juvevê – (41) 3250-1436. As informações sobre a Concorrência Pública serão prestadas somente pela CEL – Utag, no email utagbid@ippuc.org.br ou no licitacoessmop@curitiba.pr.gov.br.

Você já viu essas??

