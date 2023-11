As obras dos lotes 2 e 4 do Novo Inter 2 vão bloquear ruas em bairros de Curitiba, a partir do dia 1º de dezembro, para o início das escavações da nova pavimentação das pistas. Executados pela Construtora Castilho, os serviços devem bloquear totalmente a Rua Major Vicente de Castro, no bairro Fanny, e a Rua Osmário de Lima, no Campão da Imbuia.

Na Major Vicente de Castro, no Fanny, as intervenções estarão concentradas entre as ruas João de Oliveira Franco e José Ferreira de Barros, do dia 1 a 23 de dezembro. A partir do dia 26, os serviços devem ocorrer entre as ruas José Ferreira de Barros e a Antonio Ader, até o dia 30 de dezembro.

Na Osmário de Lima, no Capão da Imbuia, as obras serão entre a Paulo Kissula e a Rua Araguaia, de 1 a 17 de dezembro. Do dia 18 até 30 de dezembro, os serviços seguirão entre as ruas Araguaia e João Ponciano Borges.

Em ambos os lotes, os bloqueios serão totais durante o dia, quadra a quadra, com acesso restrito a moradores. O trânsito será liberado ao final do expediente, porém com restrições de velocidade, por conta dos desníveis na pista.

Funcionários da construtora farão os bloqueios e a sinalização no local. Agentes de trânsito da Setran farão o monitoramento e orientação dos motoristas nos primeiros dias.

Novo Inter 2

O Projeto Inter 2 vai promover melhorias nos 38 km do itinerário de duas das linhas mais carregadas da cidade, o Inter 2 e o Interbairros II. O impacto é direto na rotina de mais de 580 mil moradores de 28 bairros da capital e um total de 181 mil passageiros por dia útil. As benfeitorias incluem novas estações, faixas de ônibus exclusivas e/ou preferenciais para o transporte coletivo, e um novo mini terminal, no Santa Quitéria.

