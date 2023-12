Tragédia no Natal

No sábado (02), Augusto Bonato, 10 anos, morreu no hospital após sofrer um choque elétrico de um pisca-pisca de Natal, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

De acordo com informações do telejornal Boa Noite Paraná, da RPC, a criança estava internada no Hospital Evangélico Mackenzie, em Curitiba, desde quinta-feira (30), quando o acidente aconteceu.

Segundo a reportagem após sofrer uma sequência de parada cardíaca, a vítima foi sedada, entubada e levada para a Unidade de terapia intensiva (UTI).

Familiares de Augusto relataram que a criança levou o choque e foi encontrada na parte de fora da casa, desacordada, caída ao lado dos enfeites natalinos. Ele foi socorrido e levado para o hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu).

O velório de Augusto aconteceu na tarde deste domingo (03), no Cemitério Municipal de Campo Largo.

Mãe lamenta morte de filho após descarga elétrica

Nas redes sociais, Lina Bonato, mãe da criança, confirmou a morte de Augusto e lamentou o ocorrido. “Meu menino nos deixou. Coração dilacerado com tamanha dor. Sem palavras para expressar tanta dor. Segue seu caminho junto de Deus, meu filho. Menino que só deixou alegrias, momentos inesquecíveis. Amarei para sempre”, escreveu.

Cuidados para evitar acidentes com a decoração de Natal

A maior parte dos acidentes nesta época do ano acontecem por falta de informação, atenção ou pelo uso incorreto de materiais e ferramentas. A orientação da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Proteste) é evitar emendas ou gambiarras que possam sobrecarregar as instalações elétricas. Lembre-se de que os riscos são maiores em locais expostos à umidade e sujeitos às variações do tempo. Caso tenha dúvidas sobre a acomodação das luzes, procure contratar um eletricista.

