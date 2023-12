A BR-376, em Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), está com um mega congestionamento na tarde deste domingo (03) por conta de obras que acontecem no local. Em atualização às 13h46, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que há 21 quilômetros de fila. O congestionamento ocorre em um dia de calor extremo, com temperatura beirando os 30ºC, segundo o Simepar.

De acordo com a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, o congestionamento está sendo causado por conta de obras realizadas no km 658. Por volta das 13 horas, todas as pistas sentido Curitiba chegaram a ser bloqueadas para a remoção das máquinas.

Às 13h46, a Arteris avisou que a faixa foi liberada. Entretanto, a faixa da direito e o acostamento seguem bloqueados e o congestionamento continua intenso na rodovia.

Congestionamento na BR-376 é causado por uma obra na pista. Foto: Divulgação/PRF

A PRF complementou dizendo o fluxo foi interrompido para a remoção de um equipamento estragado que estava sendo utilizado na obra. Por conta do problema, um guindaste foi acionado para fazer a remoção do objeto na BR-376.

