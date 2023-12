Uma aposta realizada em Curitiba e outra e Londrina ficaram no quase, a apenas uma dezena de distância de um prêmio recheado da Mega Sena 2663 milionária. As duas apostas do Paraná ficaram na quina, quando o apostador acerta cinco dos seis números sorteados. Nenhuma aposta acertou os seis números da Mega Sena e o prêmio para terça-feira saltou para R$ 7 milhões.

Resultado Mega Sena 2663 milionária: 07, 11, 27, 41, 56 e 59

A aposta que faturou a quina da Mega Sena 2663 em Curitiba foi feita no bairro Pinheirinho, na Loterias Pinheirinho. A aposta foi simples, com seis números e redeu nada menos que R$ 47,2 mil. A aposta de Londrina também foi simples e rendeu o mesmo prêmio de R$ 47,2 mil. Veja abaixo o detalhamento.

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR LOTERIAS PINHEIRINHO 6 Não Simples 1 R$47.216,63 LONDRINA/PR LOTERICA SAMUARA 6 Não Simples 1 R$47.216,63

Como jogar na Mega Sena?

Ganhar na Mega Sena é uma questâo de sorte, muita sorte! Para apostar é preciso marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta simples, com seis números, custa R$ 5. Porém, é possível ter mais chances ao apostar com mais números. O máximo de números que a Mega Sena permite são 20, mas o preço da aposta salta para R$ 193,8 mil.

