Obras de melhoria do sistema eletromecânico e interligações de rede vão deixar 10 bairros de Curitiba sem água nesta terça-feira (5). Segundo a Sanepar serviço será feito das 8h ao meio-dia, com previsão de normalização em torno das 23 horas.

As obras podem afetar o abastecimento de água em partes de dez bairros de Curitiba. São eles: do Capão Raso, Cajuru, CIC, Campo Comprido, Fazendinha, Portão, Santa Quitéria, Seminário, Vila Izabel e Mossunguê.

Segundo a Sanepar só ficará sem água aqueles clientes que não tiverem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

