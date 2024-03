Neste sábado (2), Curitiba adere à mobilização nacional do Ministério da Saúde e realiza o Dia D de Combate à Dengue. Toda a população está convocada para a ação que propõe que, às 10 horas, neste sábado, cada um tire dez minutos para vistoriar sua casa e eliminar possíveis criadouros do mosquito da dengue.

“Quero pedir a todos os curitibanos, curitibanas e curitibinhas que, no sábado, deem uma olhada no seu quintal”, convocou o prefeito Rafael Greca, em vídeo divulgado nas redes sociais. “Queremos dizer com muita energia no dia 2 de março: xô, dengue!”

O objetivo é fazer uma grande mobilização para evitar que o mosquito crie cadeias de transmissão na cidade. Curitiba, embora não viva uma situação de epidemia da dengue como o interior do Paraná e outras regiões do Brasil, tem registrado aumento de casos da doença.

O mais recente informe da dengue, divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) na quarta-feira (28), mostra que a capital paranaense registrou 77 novos casos da dengue na semana de 16 a 22 de fevereiro. Com os novos casos, Curitiba soma, de 1º de janeiro a 22 de fevereiro deste ano, 426 casos confirmados da doença – sendo 354 importados (contaminação aconteceu fora do município) e 72 autóctones (transmissão local).

Em 2023, considerando o ano inteiro, foram registrados 687 casos da doença – sendo 652 importados e 35 autóctones.

Com o fluxo constante de pessoas que chegam de locais mais afetados pela doença, o vírus acaba circulando com maior intensidade na capital paranaense, favorecendo a transmissão local – o mosquito ao encontrar a pessoa doente em Curitiba adquire o vírus e inicia uma cadeia de transmissão local, contaminando outras pessoas.

Área de risco

Além da mobilização de toda a sociedade para o Dia D, equipes da Prefeitura vão trabalhar com ações de bloqueio ambiental em cinco locais de maior risco no momento, localizados nas regionais do Tatuquara, Cajuru, CIC, Boa Vista e Bairro Novo. Esses locais foram mapeados por concentrarem maior número de casos.

Nessas áreas de risco, as equipes da Saúde passaram de casa em casa avisando e orientando os moradores nesta sexta-feira (1). E, no dia D de sábado (2), os quintais são vistoriados e realizados tratamento com larvicida quando necessário em locais de acúmulo de água. Nesses pontos localizados no Tatuquara, Cajuru, Boa Vista e Bairro Novo, haverá ainda coleta de entulhos pelos caminhões da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Além das ações de bloqueio ambiental nas áreas de risco, a Secretaria Municipal da Saúde terá equipes nas dez regionais do município, realizando orientações casa a casa.

“O cuidado contra a dengue deve ser feito o ano todo e deve ser um alerta constante, mas vamos usar a mobilização coletiva nacional do Dia D para movimentar a nossa cidade, todos imbuídos de um mesmo objetivo: frear a dengue”, afirma a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Beatriz Battistella.

