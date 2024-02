O tempo no fim de semana promete ser cheio de mudanças ao longo do dia. Nublado, com chuva e sol em Curitiba e no Litoral do Paraná, onde as temperaturas também seguem amenas.

Segundo o Simepar, neste sábado (17) as condições do tempo são parecidas com as do dia anterior. Chuvas novamente ocorrem em vários períodos, acompanhadas de trovoadas por alguns momentos. Probabilidade de chuva maior entre a região norte, central e o leste do Paraná. Nas regiões oeste e o noroeste fica mais abafado, com temperaturas à tarde perto dos 30°C. Nas demais regiões paranaenses, as temperaturas seguem amenas.

Em Curitiba, a máxima neste sábado não deve ultrapassar 23°C, com o tempo nublado predominando grande parte do dia. A chuva não é descartada no período da tarde, mas nada significativo.

Domingo de sol

As condições do tempo para este domingo (18), voltam-se para características mais típicas de verão na maior parte do Paraná. Com isto, fica mais abafado novamente e há previsão de chuvas isoladas, rápidas e especialmente a partir da tarde.

Em pontos de Curitiba, a precipitação pode ser um pouco mais forte. A temperatura máxima chega perto dos 25°C. Bom fim de semana a todos!

