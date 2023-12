Dois adultos de 24 e 27 anos, e uma criança de seis anos sofreram diversas queimaduras após um acidente envolvendo álcool em uma pousada no bairro Porto de Cima, em Morretes, no litoral do Paraná. O Samu foi acionado no final da manhã desta quinta-feira (28) para atender a ocorrência.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os relatos no local apontaram que uma das funcionárias da pousada estava manuseando recipientes com álcool que fazem o aquecimento das refeições dispostas no buffet. Em um momento de distração, as vítimas e a funcionária acabaram esbarrando uns nos outros, fazendo com que o líquido em chamas se espalhasse pelo local e, consequentemente, nas três vítimas.

A equipe do Corpo de Bombeiros encontrou três vítimas no local, sendo a primeira do sexo feminino, 24 anos, com queimaduras de segundo grau em 47% da superfície corporal; a segunda, masculino, 6 anos, com queimaduras de segundo e terceiro grau em 74% da superfície corporal, e a mãe da criança, 27, com queimaduras de primeiro grau, em 9% da superfície corporal.

Com mais de 70% do corpo queimado, a criança foi socorrida em estado grave por um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), que encaminhou a vítima ao Hospital Evangélico Mackenzie, em Curitiba.

Já as duas outras vítimas tiveram ferimentos moderados e foram levadas de ambulância até o Hospital de Morretes.

Os socorristas optaram por socorrer a vítima mais grave de helicóptero e encaminhar para a capital paranaense por conta da gravidade das queimaduras.

