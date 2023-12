Um homem de 28 anos que estava pichando um prédio na região central de Curitiba, caiu de uma altura de mais de 10 metros, na madrugada desta quinta-feira (28). Ele foi encaminhado ao Hospital Cajuru com urgência e está com várias lesões pelo corpo. A situação ocorreu na esquina das ruas Desembargador Westphalen com Pedro Ivo.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) chegou no local quando o homem ainda estava pendurado em uma das janelas do segundo andar do prédio. No entanto, antes da chegada do Corpo de Bombeiros, ele caiu.

O pichador foi encaminhado ao hospital com fraturas nos tornozelos, quadril e braço esquerdo. A equipe policial compareceu na unidade hospitalar para que o autor tomasse ciência dos acontecimentos e assinou o termo circunstanciado para futura audiência.

Foram encontrados 10 frascos de spray e uma mochila com objetos de uso pessoal. Outro homem que também teria participado da pichação conseguiu saiu correndo, largando o companheiro de crime para trás.

Pichar é crime!

No Brasil, a pichação é considerada como crime ambiental, nos termos do artigo 65 da Lei 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais), que estipula pena de detenção de 03 meses a 01 ano, e multa, para quem pichar ou por qualquer meio edificação ou monumento urbano.

