A intensificação das fortes chuvas no Litoral do Paraná, que perduram desde o início da semana em Matinhos, Pontal do Paraná e Guaratuba, demanda ainda mais cuidados por parte de quem está nas praias. Quem faz o alerta é do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, que nos últimos dias também está atuando no atendimento de moradores afetados por alagamentos na região, com transferência de pessoas em áreas de risco para abrigos municipais.

Segundo a capitã Debora Kolossoskei, mesmo com o tempo ruim, alguns banhistas insistem em enfrentar as condições adversas para tomar banho de mar. A situação é especialmente arriscada em praias onde não há monitoramento dos guarda-vidas, que são devidamente identificadas com bandeiras.

“Em virtude das chuvas, temos um protocolo de segurança e estamos interditando alguns pontos da praia. Se o banhista for até um local identificado com bandeira preta, que são áreas não protegidas por guarda-vidas, ou com a bandeira dupla vermelha, que significa praia interditada, a recomendação é para que não entre na água”, orienta a representante do Corpo de Bombeiros.

+ Leia mais: Chuva no litoral supera os 330 milímetros; Famílias seguem sendo resgatadas

Não é raro que o descumprimento das orientações dos bombeiros resultem em afogamentos e outras ocorrências em dias de temporal. Com isso, parte do efetivo e dos equipamentos que poderiam ser empregados no atendimento dos moradores afetados pelas chuvas acaba sendo usado em situações que poderiam ser evitadas.

“A previsão do tempo é de mais chuva para os próximos dias. A recomendação é evitar as praias nesse momento, até por estarmos com os nossos recursos também voltados para outros atendimentos no Litoral”, esclarece capitã Debora. “O afogamento não é um acidente, ele pode ser evitado, então a gente conta com a colaboração dos banhistas”, acrescenta a capitã.

+ Leia mais: Ferry boat de Guaratuba está funcionando; PR-412 segue interditada após deslizamento

Temporal aumenta risco de raio no litoral do Paraná

Outro risco associado aos temporais é a maior incidência de raios. Nas praias, isso se torna ainda mais perigoso devido à ausência de estrutura de maior porte ou coberturas, fazendo com que as pessoas que circulam nas areias ou na orla se tornem pontos em potencial para grandes descargas elétrica que podem acarretar graves ferimentos ou até mesmo a morte.

+ Leia mais: BR-277 liberada? Dnit e geólogo avaliam uso compartilhado de pista após deslizamento

A orientação do Corpo de Bombeiros nestes casos é permanecer em áreas protegidas, preferencialmente locais de alvenaria ou dentro do próprio veículo, evitando encostar nas paredes ou sair do automóvel em caso de descargas. Também é recomendado não ficar embaixo de árvores ou de outros pontos altos metálicos que possam atrair a descarga atmosférica.

Você já viu essas?

Atenção, motorista BR-376, no Paraná, vai ser bloqueada por três dias para manutenção de radares AME Pequeno Icaro é um guerreiro e família precisa de ajuda com tratamento caríssimo Pra Bal. Camboriú Gigante dos ares, Boeing 727 para o trânsito rumo a Bal. Camboriú em sua última viagem