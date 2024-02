No feriadão de Carnaval

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou o balanço da Operação Carnaval 2024. Entre os dias 9 a 14 de fevereiro foram registradas oito mortes ocasionadas por acidente de trânsito nas rodovias federais no Paraná. Dos óbitos, quatro foram de ocupantes de motocicletas. Além disso, um fuzil foi recuperado por policiais no interior do estado.

No total, neste período foram 114 acidentes com 112 pessoas feridas, sendo que 852 condutores foram flagrados realizando ultrapassagens em locais proibidos ou forçando ultrapassagens. Outros 9.497 motoristas circularam em excesso de velocidade, uma média de 65 flagrantes por hora.

Excesso de velocidade

A alta velocidade dos veículos nas rodovias chamou a atenção dos policiais. Uma das situações registradas ocorreu em Cascavel, região oeste do Paraná. Na BR-277, uma motocicleta estava a 167 km/h em um local que permite velocidade máxima de 80 km/h. Neste caso, o condutor será multado em R$ 880 e terá a carteira de habilitação suspensa.

Também em Cascavel, um SUV atingiu 161 km/h na BR-467, velocidade muito acima dos 110 km/h permitidos na rodovia. Já na BR-376, em Tibagi, na região do Campos Gerais, um carro de luxo foi flagrado a 160 km/h, em um trecho com máxima de 110 km/h. Além dos veículos de passeio, caminhões e ônibus também foram pegos pelos radares por ultrapassarem a velocidade permitida.

Motoristas alcoolizados

Outra importante fiscalização também autuou 111 condutores que haviam consumido álcool – esses condutores deverão pagar multa de R$ 2.934,70 e cumprir suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

Fuzil e carros roubados

Durante o período da operação, a PRF recuperou seis veículos que haviam sido furtados ou roubados. Outro destaque foi a apreensão de um fuzil em Santa Terezinha do Itaipu. A arma era transportada por duas mulheres, que também levavam um bebê de seis meses. A dupla tentou fugir após arremessar a arma pela janela do veículo, mas foi localizada e presa.

