Uma faixa da BR-277 permanece interditada no km 40,8, em Morretes, litoral do Paraná, nesta quinta-feira (15), como medida preventiva para segurança dos usuários e manutenção do tráfego durante o período de chuvas fortes, segundo informações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). A BR-277 é a principal ligação para o Porto de Paranaguá, considerada uma das rodovias mais importantes do estado para escoamento da safra e produção industrial.

“A medida é necessária enquanto o Dnit realiza os estudos e o planejamento para as obras definitivas, de modo a evitar maiores impactos ao tráfego e ao usuário da rodovia federal”, comunica o órgão em nota.

O Dnit ainda informa que manterá bloqueada a faixa da direita da pista sentido litoral, por precaução, enquanto perdurarem as chuvas. “Já a liberação das faixas concomitantes, se dará em dias sem ocorrência de chuvas, inclusive nas 24 horas posteriores ao final das precipitações”.

Recentemente, o Instituto Democracia e Liberdade (IDL) divulgou uma carta pública na qual alerta para os impactos que um colapso na rodovia BR-277, no trecho da Serra do Mar, com consequências econômicas no Paraná e no país. o IDL sugere que sejam criadas vias alternativas à pista, único acesso para escoamento da produção até o Porto de Paranaguá, no litoral do estado.

Na semana passada, o trânsito da rodovia BR-277 havia sido totalmente liberado no trecho onde houve um deslizamento no final de janeiro. O Dnit concluiu a instalação de uma contenção temporária para minimizar a possibilidade de novos deslizamentos.

Já na BR-376, o fluxo está normal nos dois sentidos da rodovia federal, segundo a concessionária que administra o trecho Arteris Litoral Sul. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR) e a Polícia Rodoviária Estadual informaram que a Estrada da Graciosa, na PR-410, também tem tráfego normal e sem registros de acidentes.

