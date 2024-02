Praça de pedágio na BR-277 é reformada; quando começa a cobrança?

Quem viajou durante o Carnaval e passou pelas praças de pedágio que estavam desativadas no Paraná, já pôde perceber uma nova movimentação em alguns desses locais. Na BR-277, por exemplo, na praça que fica em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), a pintura foi renovada.

Observando as mudanças surge a dúvida: quando começa a cobrança de pedágio no Paraná?

LEIA TAMBÉM:

>> Cratera se abre em trecho de rodovia e carro é engolido em Santa Catarina

>> Capotamento na BR-277 deixa três feridos; Pista foi bloqueada para resgate de helicóptero

As obras nas praças começaram após governo federal, governo do Paraná e as empresas Via Araucária e EPR Litoral Pioneiro – que arremataram os leilões, assinarem os contratos de concessão das rodovias dos lotes 1 e 2, no dia 30 de janeiro.

Dessa forma, as duas concessionárias ganharam a liberação para começar as mudanças nas rodovias estaduais e federais de Curitiba, Região Metropolitana, Litoral, Campos Gerais e Norte Pioneiro.

Procurada pela reportagem da Tribuna do Paraná, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou que a cobrança nos pedágios que estão nos Lotes 1 e 2 iniciará depois da revitalização completa e vistoria técnica da ANTT.

“As concessionárias já iniciaram serviços pré-operacionais, como restauração nas Bases de Apoio Operacional e praças de pedágio, além da instalação de antenas para sistemas de comunicação. Após a conclusão das obras, as empresas acionarão a Agência para a vistoria. Portanto, ainda não é possível prever o início do pagamento das tarifas, dependendo da etapa de recuperação das estruturas”, explicou a ANTT.

Quanto vai custar a tarifa de pedágio?

Conforme a ANTT, os valores das tarifas serão divulgados definitivamente após a etapa de vistoria das praças e antes do início da cobrança. Durante os leilões, as concessionárias concederam descontos sobre a tarifa básica de pedágio.

No Lote 1, a Infraestrutura Brasil Holding XXI S.A. concedeu desconto de 18,25% na tarifa por quilômetro rodado, chegando a R$ 0,08725 na pista simples. Segundo o governo estadual, isso significa um valor 65% menor do que seria cobrada se o Anel de Integração ainda existisse (R$ 0,2543) ou 54% menor do que a última tarifa por quilômetro rodado cobrada (R$ 0,1919).

Já no Lote 2, o Consórcio Infraestrutura PR apresentou desconto de 0,08% sobre a tarifa estipulada em edital, de R$ 0,11922. Portanto, o preço por quilômetro deverá ser 56% menor do que o cobrado caso o antigo Anel de Integração ainda estivesse funcionando (R$ 0,2543).

Logo após as assinaturas, o governo do Paraná também anunciou que usuários frequentes das rodovias que instalarem tags de cobrança automática nos veículos terão descontos progressivos nas tarifas de pedágio dos dois contratos. Ou seja, todas as vezes que passarem em uma mesma praça em um mesmo mês pagarão tarifas mais baratas.

“Os cálculos serão divulgados após vistoria e antes do início da cobrança. Nos locais em que estão previstas praças, mas ainda não existem, a cobrança ocorrerá após a construção, que deve ser realizada ao longo do primeiro ano de concessão”, concluiu a ANTT.

Lote 1 das rodovias do Paraná

O primeiro lote que foi a leilão engloba 473 quilômetros das rodovias BR-277, BR-373, BR-376, BR-476, PR-418, PR-423 e PR-427 que passam por Curitiba, Região Metropolitana, Região Centro-Sul e Campos Gerais. A concessionária Via Araucária vai administrar os trechos.

Lote 2 das rodovias do Paraná

O segundo trecho leiloado envolve 605 quilômetros das rodovias BR-153, BR-277 e BR-369 e das estaduais PR-092, PR-151, PR-239, PR-407, PR-408, PR-411, PR-508, PR-804 e PR-855 em trechos que passam por Curitiba, Litoral, Campos Gerais e Norte Pioneiro. A vencedora do leilão foi a concessionária EPR Litoral Pioneiro.

Você já viu essas?

Constrangedor! “Quase me bateu na cara”, denuncia cobrador ameaçado por passageira em Curitiba Doce de verão Conheça seis receitas fáceis de geladinho gourmet para vender Investimentos! Mega fábrica da Electrolux começa a ser construída na região de Curitiba