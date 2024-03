Carreta pega fogo e interdita BR-376 no sentido Curitiba, região de Guaratuba

Um acidente envolvendo uma carreta que pegou fogo provocou a interdição total de pista da BR-376, no sentido Curitiba nesta tarde de sexta-feira (29).

O veículo incendiado está imobilizado sobre a faixa, na altura do km 672, na região de Guaratuba. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para controlar as chamas.

