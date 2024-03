Pirâmide Solar de Curitiba completa um ano: energia para 20 mil residências

Inaugurada há um ano, a Pirâmide Solar, localizada no bairro Caximba, em Curitiba, gerou 4.598.094 Kwh (kilowatts/hora), energia suficiente para abastecer 20 mil residências com uma família de quatro pessoas por um mês. Além disso, representou uma economia de R$ 2,34 milhões para os cofres do município.

Na prática, a Pirâmide Solar é responsável por abastecer 30% da energia consumida pelos 269 prédios públicos da prefeitura de Curitiba, como Armazéns da Família, os cinco Restaurantes Populares, Sacolões da Família, Ruas da Cidadania e módulos da Guarda Municipal.

A energia gerada pelos módulos fotovoltaicos é injetada na rede de distribuição da Companhia Paranaense de Energia Elétrica (Copel) e o valor é abatido da conta de energia do município. “A nossa Pirâmide Solar é um exemplo para o mundo de como é possível gerar energia de forma limpa e renovável e buscar a justiça climática. Ela transforma a luz solar em energia limpa”, afirmou o prefeito Rafael Greca.

A Pirâmide Solar tem 18 inversores que convertem a energia gerada nos painéis fotovoltaicos em corrente alternada, utilizada na rede da Copel.

Aterro da Caximba desativado

O espaço da Pirâmide Solar abrigou o Aterro da Caximba que por 21 anos recebeu toneladas de lixo produzidas por moradores da capital e de municípios da região metropolitana. O espaço foi desativado em novembro de 2010.

A ação inovadora contou com parceria e tecnologia de outros países (Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos) gerando uma economia de R$ 2,65 milhões por ano aos cofres do município.

