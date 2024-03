GWM Brasil se reúne com Governo de Santa Catarina

Na última quarta-feira (27/03), os diretores de Assuntos Institucionais e Financeiro da GWM Brasil, Ricardo Bastos e Way Chien, respectivamente, reuniram-se com o governador do Estado de Santa Catarina, Jorginho Mello, a fim de estreitar relações e conhecer oportunidades oferecidas pela região.

Durante o encontro, que ocorreu em Florianópolis (SC), foram discutidos projetos de longo prazo e a possibilidade de implantar uma unidade de importação de peças automotivas e montagem local de componentes no Estado, que hoje é o segundo maior mercado de vendas da GWM – ficando atrás apenas de São Paulo.

É também sede da WEG, o parceiro da GWM no fornecimento de carregadores, localizado na cidade de Jaraguá do Sul. Também participaram do encontro os secretários de Estado da Fazenda, Cleverson Siewert, de Ciência Tecnologia e Inovação, Marcelo Fett, e o presidente da SCPar, Renato Lacerda.

“Santa Catarina é o segundo estado onde há mais veículos GWM circulando e um importante polo econômico para o Brasil. Por isso, é importante manter o diálogo sempre aberto e atentos às oportunidades que uma região tão próspera pode proporcionar”, destacou Bastos.

“Estamos à disposição para ser parceiros. Somos um estado que respeita o meio ambiente e projeta grandes negócios. Por aqui já temos mão de obra qualificada, berço da tecnologia e inovação, além de uma ótima infraestrutura com os portos. Temos conseguido dar segurança para muitas empresas se instalarem aqui e isso tem acontecido cada vez mais. Vamos manter esse diálogo e torcer para dar tudo certo”, afirmou Jorginho Mello. (Foto: GWM/Divulgação).