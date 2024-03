Jovem que pegava rabeira em Curitiba é atropelado por ônibus

Um adolescente de 16 anos está hospitalizado em estado grave em Curitiba. O rapaz sofreu um acidente ao pegar rabeira de bicicleta em um ônibus biarticulado na noite de quinta-feira (28) no bairro Cajuru.

De acordo com testemunhas, o acidente ocorreu no cruzamento das ruas Engenheiro Costa Barros e Sebastião Marcos Luiz, quando o adolescente foi atingido pelo último rodado do transporte coletivo, e sofreu a queda.

Com contusões na cabeça, peito e perna direita, o rapaz chegou a ficar inconsciente. Socorristas do Siate atenderam a vítima e precisaram fazer entubação antes de encaminhá-lo ao Hospital Cajuru.

É proibido

As canaletas são exclusivas para o tráfego de ônibus, sendo proibida a circulação de pedestres e ciclistas na via. Além dos ônibus, somente veículos que fazem atendimentos de emergência em saúde e de segurança pública podem circular pelas canaletas.

