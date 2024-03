Quer faturar? Curitiba divulga agenda de cursos dedicados ao Dia das Mães

O Liceu de Ofícios Criativos de Curitiba apresenta sua agenda de cursos para a primeira semana de abril. Em destaque algumas técnicas artesanais utilizadas pelos artesãos em produtos dedicados ao Dia das Mães, que ocorrerá em 12 de maio.

Com vagas limitadas e inteiramente gratuitas, os workshops presenciais acontecem das 14h às 17h e têm o objetivo de desafiar os participantes a explorar novas formas de expressão artística. Para garantir um lugar é imprescindível realizar inscrição prévia.

Aqueles interessados em participar ainda podem se inscrever na lista de espera, caso todas as vagas sejam preenchidas. Clique aqui para se inscrever nas oficinas

Segunda-feira (1/4)

O mês começa com live do Papo de Artesão (@papodeartesao). As artesãs Adriana Metzger e Mônica Mota vão discutir o uso da Inteligência Artificial, seus riscos, cuidados e benefícios voltados ao empreendedorismo.

“O fascinante mundo da Inteligência Artificial está revolucionando nossas vidas, mas é preciso ficar atento à essa inovação e fazer uso de forma responsável e segura”, salienta Adriana.

As artesãs também recebem o mentor Gustavo Zenedin (@gutozen), especializado em cyber segurança, certificado pela Microsoft em fundamentos da Inteligência artificial, jornalista e consultor tecnológico.

“Juntos, vamos explorar o potencial transformador da IA para impulsionar positivamente o seu negócio criativo”, conclui Mônica.

A transmissão é ao vivo a partir das 16h, no canal do Liceu de Ofícios Criativos no Youtube.

Terça-feira (2/4)

Na terça, a artesã e professora Eliége Bach (@eliegebach.atelie) traz a oficina de pintura em pallet. Ela vai ensinar como fazer um porta-chaves para o Dia das Mães, utilizando a técnica de envelhecimento da madeira. Para realizar a técnica são necessários apenas três itens: bombril, vinagre e corante.

“Com essa técnica acessível, os participantes poderão expandir sua criatividade, reproduzindo-a em peças maiores, móveis ou empreendimentos, dentro do nicho do artesanato sustentável, criando novos produtos para venda”, salienta Eliége.

Lista de Materiais

Pincel nº 12 e 20

Verniz acrílico fosco incolor

Corante marrom e preto

3 ganchos com parafuso (pequeno) para colocar no porta chaves de tamanho aproximado de 13x20cm

Par de suporte para pendurar o porta-chaves

Soprador ou secador de cabelo

Luva (opcional)

Avental (opcional)

A artesã irá fornecer a peça de pallets e levará o produto pronto para a aplicação da técnica.

Quarta-feira (3/4)

A artesã e instrutora Joslany Moreira (@joslanyjoo), do Atelier Arte & Encanto, apresenta uma oficina de costura criativa na produção de um sachê, chamado Mamãe Coração.

“Feito com tecido tricoline e preenchido com sagu perfumado, é perfeito para presentear as mães com carinho e delicadeza”, declara Joslany.

Lista de Materiais

Fibra siliconada (uma sacolinha de mercado cheia),

Kit de costura (tesoura, fio branco ou bege e agulha),

Os demais materiais serão fornecidos pela artesã.

Quinta-feira (4/4)

Encerrando a primeira semana de cursos de abril, a estrategista de marcas pessoais e corporativas Rosana Gabriela Andrade (@rgabrieladigital) ensina como criar personalidade para a marca do negócio criativo.

“Que tal trazer personalidade para a sua marca de forma única? No mercado competitivo de hoje, é crucial ter uma marca forte e reconhecida”, convida Rosana.

Ela ainda explica que os arquétipos de uma marca são padrões de comportamento humano que podem ser usados para criar personalidade e diferenciação.

Para receber por WhatsApp os informativos sobre cursos, novidades e outros conteúdos relacionados, anote o número (41) 3250-7710 no celular e envie a mensagem “EUQUERO”.

Serviço: Liceu de Ofícios Criativos

Endereço: Rua Mateus Leme, 22 – São Francisco

Estacionamento: convênio com Estacionamento da Ordem: Rua Treze de Maio, 635 – valor pelo período de 4 horas é de R$ 10

