Vai deixar a casa sozinha no feriado? Delegado dá dicas de segurança

Feriado prolongado, dias de descanso e viagem com a família. Se na bagagem, os planos tem curtição e alegria, uma preocupação natural é em relação à segurança da casa que vai ficar vazia por dias.

O importante nesse momento é aumentar a segurança do lar para diminuir o risco de um furto no momento em que a família estiver longe. Como fazer isso?

A pedido da Tribuna do Paraná, o delegado João Marcelo Chagas, da Delegacia de Furtos e Roubos de Curitiba, passou dicas importantes para que o retorno para casa venha a ser perfeito.

“Uma dica é verificar se os dispositivos de segurança que eventulamente possui como alarmes, cercas elétricas e câmeras estão funcionando. Caso tenha algum tipo de monitoramento, veja com a empresa se está tudo em pleno funcionamento”, disse João Marcelo Chagas.

Outra orientação é comunicar o vizinho da viagem. “Caso tenha um vizinho de confiança, informe avise que você vai viajar. Se ele observar algo estranho, que ele faça o acionamento de orgãos competentes. Sabemos que existem pessoas que acabam aproveitando esse tempo para vigiar uma residência, batendo palma”, alertou o delegado.

