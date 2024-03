Estradas lotadas no feriado de Páscoa; veja como está o movimento

O feriado de Páscoa aumenta o fluxo de veículos nas estradas paranaenses, especialmente nas rodovias que ligam Curitiba ao Litoral, e ao interior. Na manhã desta sexta-feira (29) não há interdições nas principais rodovias do Paraná, mas alguns pontos apresentam lentidão.

Em São Luiz do Purunã, um trecho de 2 quilômetros antes da praça de pedágio está levando quase 1 hora para passar, de acordo com o aplicativo Wase.

Já na BR-277, entre Curitiba e Paranaguá, segundo a EPR Litoral Pioneiro, concessionária responsável pelo trecho, não tem fila. Os horários de pico no movimento do feriado está concentrado nesta manhã, e o início de noite do domingo para o retorno para a capital.Vale lembrar que desde o último sábado (23), existe a cobrança do pedágio, sendo que o valor da tarifa mais cara é no trecho que liga Curitiba e Paranaguá. O preço é R$ 22,60, na praça que fica em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana.

Nas BR-116, BR-376 e na BR-101/SC, sem registro de filas, apesar do fluxo de veículos ser maior que o normal. Segundo a concessionária Arteris, o tráfego de carros, ônibus e caminhões deve se aproximar de um milhão de veículos. A estimativa é da Arteris Litoral Sul, concessionária que administra esses trechos.

Orientações para quem vai pegar a estrada

Antes de viajar, o motorista deve verificar as condições do carro. A manutenção deve estar em dia, em especial em relação aos itens de segurança, como sistema de freios, pneus e sistemas de iluminação e sinalização;

A viagem deve ser planejada de modo que o condutor não dirija por mais de quatro horas ininterruptas. Ele deve estar descansado e em condições físicas e psicológicas para conduzir o veículo. Deve haver planejamento para abastecimento e alimentação também.

O veículo só pode levar até a capacidade máxima de passageiros. Todos os ocupantes devem usar o cinto de segurança ou, em caso de crianças, o dispositivo de retenção equivalente;

As bagagens devem ser levadas em compartimento próprio, para evitar lesões em caso de envolvimento em acidentes. Se forem levadas em compartimento de passageiros, elas podem se deslocar e ferir os ocupantes do carro;

Os motoristas devem respeitar a sinalização e legislação de trânsito e, em relação às ultrapassagens, somente realizar a manobra em locais permitidos e quando houver tempo e distância para concluir a manobra sem colocar o trânsito em risco. Ressalta-se que ultrapassagens mal realizadas são responsáveis por um terço das mortes em rodovias federais.

Em caso de chuva, a velocidade deve ser reduzida, os faróis devem permanecer acesos e à distância de segurança entre os veículos deve aumentar.

Telefones de emergência

No caso de emergência em rodovias federais, ligue 191. Nas estradas estaduais, o atendimento aos usuários da Via Araucária pode ser acessado pelo 0800-277 0376. O contato da EPR Litoral Pioneiro aos usuários é pelo telefone 0800-277 0153.

