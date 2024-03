Balão gigante cai em sede de projeto social de apoio a autistas em Curitiba

Um balão gigante caiu em uma casa na manhã desta sexta-feira (29) no bairro São Francisco, região Central de Curitiba. Viaturas do Corpo de Bombeiro e da Polícia Militar acompanharam a retirada do material que chegou a pegar fogo. Ninguém saiu ferido.

O balão sobrevoou vários bairros de Curitiba, e foi cair na sede da Associação de Atendimento e Apoio ao Autista (AAMPARA), na Rua Roberto Barroso. Antes do impacto com a residência, o balão bateu nos fios de alta tensão.

Para a retirada de toda a estrutura que estava pegando fogo devido ao uso de maçarico, o Corpo de Bombeiros foi acionado. A Polícia Militar chegou a fechar parte da rua para proteger outros moradores. O balão foi retirado e foi encaminhado a sede do Batalhão de Polícia Ambiental.

Soltar balão é crime?

Sim, quem é flagrado soltando balão pode responder ao artigo 261 do Código Penal que trata da exposição de perigo a embarcações ou aeronaves próprias ou de terceiros, bem como de qualquer ato que dificulte ou impeça a navegação marítima, fluvial ou aérea. Nesse caso, a pena de reclusão varia de dois a cinco anos.

Além disso, fabricar, vender, transportar e soltar balões também é crime previsto no artigo 42 da Lei nº 9.605/98, dos crimes contra a flora: “fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano”.

A pena é de prisão de 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas, cumulativamente. Vale ressaltar que crimes ambientais são inafiançáveis.

