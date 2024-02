Como já era esperado, a manhã desse sábado (10) registra vários pontos de lentidão nas principais rodovias que cortam o estado. Os congestionamentos ocorrem principalmente nas estradas em direção às praias do Paraná e de Santa Catarina, mas até o momento não há registro de bloqueios nas rodovias.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos pontos de lentidão neste sábado é na BR-277 sentido Litoral, que tem trânsito lento em um trecho de cerca de 12 quilômetros, entre a Academia Militar do Guatupê e a antiga praça de pedágio, em São José dos Pinhais.

Outro ponto de lentidão á na serra do Mar, onde uma obra emergencial para nivelar o asfalto no km 41 causa congestionamento de cerca de 8 quilômetros. A obra foi encerrada perto das 11h.

Vídeo abaixo mostra o local após o termino das obras.

E a viagem para as praias catarinenses também exige uma dose extra de paciência para os motoristas. Segundo a Arteris, concessionária que administra o trecho, a BR-376 tem lentidão do km 614 ao km 635, entre São José dos Pinhais e Tijucas do Sul, devido ao tráfego elevado.

+Viu essa? 40% das praias de Santa Catarina tem despejo de esgoto em suas águas

Quem escolheu viajar para o interior do Paraná também precisa encarar um congestionamento. A BR-277 neste sentido registra 12 quilômetros de lentidão na região de São Luiz do Purunã, entre Curitiba e Ponta Grossa, segundo as informações da PRF.

E entre as principais rodovias, apenas a BR-116, tanto em direção a Santa Catarina, quanto no sentido São Paulo, não registra trechos de lentidão, de acordo com a Arteris.

Movimento nas estradas do Paraná em tempo real

Antes de sair de casa, é possível acompanhar o movimento nas estradas em tempo real, pelos perfis da Arteris Litoral Sul e da PRF.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas?

Constrangedor! “Quase me bateu na cara”, denuncia cobrador ameaçado por passageira em Curitiba Doce de verão Conheça seis receitas fáceis de geladinho gourmet para vender Investimentos! Mega fábrica da Electrolux começa a ser construída na região de Curitiba