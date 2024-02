40% das praias de Santa Catarina tem despejo de esgoto em suas águas

Um dos destinos preferidos dos paranaenses na temporada de verão, o litoral de Santa Catarina sofre com o despejo de esgoto em suas águas. Motivo que faz com que somente cerca de 60% das praias catarinenses tenham condições apropriadas para banho, de acordo com levantamento do Instituto do Meio Ambiente (IMA), divulgadas no dia 2 de fevereiro.

Segundo o instituto, o estado vizinho tem 142 pontos próprios para banho, o que corresponde a 59,66% do total de 238 locais analisados. Pela metodologia usada neste levantamento, uma praia pode ser considerada imprópria quando suas amostras de água contam com mais de 2500 coliformes fecais (termotolerantes), 2000 Escherichia coli ou 400 enterococos por 100 mililitros, surtos de doenças associadas à veiculação hídrica na região, presença de resíduos na água, como esgoto sanitário, óleos, graxas e outras substâncias que ofereçam riscos à saúde dos banhistas.

Entre os dados alarmantes divulgados pelo IMA está a estimativa de que uma quantidade de esgoto não tratado equivalente a cerca de 295 piscinas olímpicas seja despejada diariamente nos rios catarinenses, afetando a balneabilidade das praias e aumentando os locais impróprios para banho.

E este grave problema ainda está muito longe de ser solucionado, o que indica que a situação das praias catarinenses não deve melhorar tão cedo. A solução definitiva só será atingida quando a coleta de esgoto estiver totalmente implantada em todas as cidades catarinenses. Meta que está muito distante, já que dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), colhidos em 2022, apontam que 70,9% da população catarinense não têm o serviço de coleta de esgoto.

