Um novo acesso na BR-277, no bairro Jardim das Américas, em Curitiba, foi liberado nesta quinta-feira (21). O local, onde existe um supermercado, é um dos pontos de grande movimento na região, em horários de pico e também durante a temporada de verão, de veículos que seguem rumo ao litoral dos estados do Paraná e Santa Catarina.

Equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) estiveram no local no fim da manhã retirando pedras que impediam o acesso. Próximo das 12h30, a via foi liberada, com agentes orientando os motoristas.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

A recomendação para os motoristas que circulam por este trecho é dirigir com prudência, obedecendo a legislação e a sinalização de trânsito.

