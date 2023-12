Trecho da BR-116 sentido Curitiba precisou ser interditado no começo da tarde desta quinta-feira (21), após o tombamento de um caminhão carregado com isqueiros. O bloqueio ocorreu no quilômetro 39 da rodovia no sentido Curitiba.

A carga é altamente inflamável e o bloqueio total precisou ser realizado. Os bombeiros foram acionados para combater o fogo no caminhão.

+Leia mais! BR-376 tem mega congestionamento após tombamento de caminhão

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apesar da gravidade do acidente ninguém ficou ferido. Por volta das 13h o veículo estava em chamas, tombado numa curva da rodovia.

O local está com viaturas da PRF e da concessionária que administra o trecho.

Você já viu essas??

Mais votado do Sul do país Mega resort de luxo do Paraná fica entre os cinco melhores do Brasil Novidade Supermercado de Curitiba inaugura sua maior loja em prédio histórico Oportunidade! PSS em Curitiba tem 21 vagas e salário de até R$ 24 mil; Como concorrer?